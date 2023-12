Olimar weitet Griechenland-Programm aus

Die Veranstaltermarke, die vor allem als Spezialist für Portugal bekannt ist, bietet Reisenden künftig ein erweitertes Angebot für Griechenland an. "Griechenland ist ein Urlaubsziel, das extrem viel zu bieten hat. Wir freuen uns sehr, unseren KundInnen mit Rhodos, Kos und Chalkidiki nun weitere, großartige Destinationen anbieten zu können, in denen ein authentisches und individuelles Urlaubserlebnis die schönsten Tage im Jahr perfekt macht", so Pascal Zahn, Geschäftsführer von Olimar Reisen. Ausgewählt nach den gewohnt hohen Qualitätskriterien von Olimar, wird UrlauberInnen ein vielfältiges Portfolio an Unterkünften - von charmanten Boutique- und familienfreundlichen Hotels bis hin zu luxuriösen Resorts mit privatem Infinity-Pool - geboten.

Drei neue Zielgebiete

Rhodos:

Die viertgrößte Insel Griechenlands begeistert nicht nur mit ihren Landschaften samt grünen Tälern und malerischen Bergdörfern, sondern auch mit herrlichen Stränden am kristallklaren Meer und einer bemerkenswerten, reichen Geschichte. Von entspannten Tagen am Strand über Ausflüge und Wanderungen im Hinterland kommen hier alle UrlauberInnen auf ihre Kosten.

Kos:

Neben ihren herrlichen Stränden ist Kos, die drittgrößte Dodekanes-Insel in der griechischen Ägäis, auch für ihre beeindruckenden historischen Stätten und wunderschöne Naturlandschaften bekannt. Auf Kos können UrlauberInnen Bade- oder Aktivurlaub machen - oder eine Kombination daraus.

Chalkidiki:

Auch als "Dreizack von Poseidon" bekannt, begeistert Chalkidiki mit den drei wie Finger aussehenden Landzungen Kassandra, Sithonia und Athos. Die Kombination aus Meer, Wäldern und sehenswerten Dörfern und Städten machen die Destination für Singles, Paare und Familien gleichermaßen zum beliebten Urlaubsziel.

Weitere Informationen unter: www.olimar.com (red)