Dertour Campus Live in Kapstadt

Begleitet von Hannelore Wallinger, Key Account West Dertour Austria und Alexander Ebner, Sales Manager Condor stand neben dem Kennenlernen einiger DER Touristik Vertragshotels natürlich auch ein Entdecken abseits der Hotellerie am Programm: Bummeln an der Victoria & Alfred Waterfront, auf Tuchfühlung mit den Brillenpinguinen am Boulders Beach, Walbeobachtung in Hermanus oder Weinverkostung in Stellenbosch. Den krönenden Abschluss bildete der Ausflug auf den berühmten Tafelberg. In 1087m Höhe konnte sich die Gruppe mit einer fantastischen Sicht auf Kapstadt und die umliegende Landschaft von der Stadt verabschieden.

Philip Stranger vom Reisebüro Stranger in St. Johann im Pongau war begeistert von der Tour und sagt: „Unsere Kunden schätzen persönliche Eindrücke und Erfahrungen bei der Urlaubsberatung sehr. Diese Tour nach Kapstadt kommt mir daher auf jeden Fall zugute - ich freue mich schon darauf, die Destination in Zukunft mit gutem Gewissen empfehlen und verkaufen zu dürfen!“

TeilnehmerInnen der Tour

Mit dabei waren außerdem: Christian Leoni, Unicus Bozen; Yvonne Hinner, Christian Bruckmüller Reisebüro Wien; Claudia Hinterwirth Prenninger, Sabtours Kirchdorf an der Krems; Claudia Krassay, Ruefa Reisen Wien; Rozalia Krechting, Springer Reisen Wolfsberg; Eveline Lechner, Gruber Reisen Leoben; Simone Prieschl, Reisewelt Rohrbach; Alexandra Pröll, Columbus Reisen Linz; Patricia Wukitsch, Komet Reisen Pinkafeld; Stefan Zinner, Gärtner Reisen St. Pölten sowie Hannelore Wallinger, Dertour Austria und Alexander Ebner, Condor. (Red)