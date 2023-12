Kneissl Touristik präsentiert Kataloge 2024

Mehr als 580 Seiten mit Reiseinspirationen sind in den drei neuen Katalogen Europa 2024, Nordland 2024 & Fernreisen 2024 verpackt.

Neue und bewährte Reisen bilden wieder ein attraktives Angebot für Kulturgenießer, Naturliebhaber, Wanderfreunde, Städteflaneure,..: so zeigt sich Europa im neuen Katalog für 2024 auf 230 Seiten in seiner ganzen Vielfalt. Darüber hinaus gibt es mit dem konzentrierten Nordland-Katalog 2024 Natur- und auch Kulturerlebnisse im Norden und Nordwesten Europas. Darüber hinaus steht 2024 auch im Zeichen von Fernreisen - das Kneissl-Angebot dafür ist unverändert umfangreich.

Nachhaltigkeits-Tipp: Jeder Verkehrskilometer jeder Kneissl-Reise wird über die BOKU CO2-kompensiert - zusätzlich setzt Kneissl auf CO2-Ausgleich durch den Erwerb von SAF der Lufthansa Group.

Europa 2024

Das bisher schon opulente Europa-Angebot von A-Z, von den Azoren bis Zypern, im Zentrum und an den Rändern wurde noch weiter ausgebaut. Neue Reisen folgen u.a. den Spuren der Römer in Norditalien, zeigen Apulien ausführlich und die Pyrenäen von beiden Seiten, wandern auf Lanzarote und Fuerteventura, führen nach Athen und Krakau-Breslau und bieten hochkarätige Konzerte und Opern bei der MusikReise Leipzig-Berlin. Neu sind auch die Kombination Lykien und Kappadokien und die Verlängerung der Rumänien-Reise um Moldawien.

Nordland 2024

Nordlicht im winterlichen Island oder Mitternachtssonne über dem Nordkap, kalbende Gletscher in Grönland, die Vielfalt der Skandinavischen Hauptstädte, Großbritannien von Cornwall bis Schottland, Irland mit Nordirland: Der Nordland-Katalog ist auch in der kommenden Saison mit vielen Reiseklassikern für naturbegeisterte Reisende, die auch Kultur zu schätzen wissen, gespickt. Neu sind u.a. die Färöer Inseln, Wandern in Irland, Mittelschweden in Form einer StudienReise sowie eine Strick-Reise in Wales.

Fernreisen 2024

Afrika boomt mit Marokko im Norden und den Safaridestinationen Uganda, Kenia, Tansania, Südafrika, Namibia und neu: Malawi-Sambia. Orientfeeling vermitteln u.a. Jordanien, Oman, Kirgistan, Usbekistan; Reisen in Laos, Vietnam, Kambodscha, Thailand und Indien zeigen die Essenz der Länder. Ecuador, Mexiko, Kanada, Chile sind nachgefragte Reisefavoriten im Amerikaprogramm, neu sind u.a. die Karibischen Inseln, eine Kultur-Reise in Algerien und Gletscher und Grizzlys im Nordwesten der USA und Kanada, … (red)