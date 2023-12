"JO" Salzburg stellt Aktivprogramm 2023/24 vor

„Mit unserem erfolgreich etablierten Aktivprgramm ‚JO Xund & Fit‘, die zum zweiten Mal in Folge als Winter-Edition ausgetragen wird, bieten wir unseren Urlaubsgästen sportliche Anreize mitten den Salzburger Alpen. Das Programm wechselt täglich und ist für Urlaubsgäste in St. Johann kostenlos“, betont Hannes Rieser, Geschäftsführer des Tourismusverbandes von St. Johann in Salzburg.

So können Aktive wieder von Dezember bis Anfang April 2024 aus dem Vollen schöpfen - es locken geführte Schneeschuhwanderungen, kostenlose Langlaufeinheiten mit ExpertInnen aus der Region, Yoga-Sessions am Berg, Natur-Workshops und vieles mehr.

Programmüberblick „JO Xund & Fit“

Das Aktivprogramm wird von Dezember 2023 bis 7. April 2024 geboten. Anmeldungen sind bis spätestens 16.00 Uhr des Vortages in dem JO-Partnerbetrieb oder unter www.JOsalzburg.com erforderlich.

Montag: Winter-Walderlebnis

Der Startpunkt für diese gemeinsame Winterwanderung ist die Talstation der Gondelbahn Alpendorf. Von dort aus spazieren Gäste ein Stück entlang der Straße, bis sie in einen breiten Winterwanderweg abseits des Trubels einbiegen. Die Aussicht lässt sich über den Ort St. Johann bei einer Tasse Fichtennadeltee genießen. Nach rund 30 Minuten erreicht man das Gutberg Naturhotel und Gäste biegen in den Baumlehrpfad ein. Dort lernen sie die heimischen Baumarten auf eine spannende Art und Weise kennen.

Dienstag: Naturkosmetik

Die Natur erleben mit Viktoria Obinger, diplomierte TEH Praktikerin, TEM Naturpädagogin und Kräuterspezialistin: Dieser Workshop ist der ideale Einstieg für die Herstellung von bewusst ausgewählter Naturkosmetik. Hier werden natürliche Hautpflege- sowie Heil- und Wundsalben zubereitet. Ein gemeinsames Herstellen von traditioneller „Pech“ Fichtenharz Salbe sowie eines „Atemwohl“ Erkältung Brustbalsam von Latschenkiefer & Zirben Nadeln ist geplant.

Dienstag: Schneeschuhwanderung

In St. Johann in Salzburg entdeckt man die zauberhafte Winterlandschaft am besten mit einem Schneeschuh-Guide. Diese entschleunigende Wintersportart liegt im Trend – es geht tief durch verschneite Wälder, vorbei an atemberaubenden Ausblicken. Die frische Bergluft in den Salzburger Alpen lässt nicht nur die Gesundheit aufleben, sondern sorgt für ein nachhaltiges Naturerlebnis.

Mittwoch: Langlauftraining klassisch

ExpertInnen erklären bei einer Trainingssession in aller Kürze Übungen zur klassischen Technik. Einfach zu merken und leicht nachzumachen, ideal für AnfängerInnen und Fortgeschrittene. Obwohl die richtige Langlauftechnik von außen betrachtet leicht nachzuahmen scheint, führt auch beim klassischen Stil ein systematisches Langlauftraining zu mehr Spaß im Schnee. Der Unterricht findet je nach Schneelage an den verschiedenen Loipen in der Region statt.

Donnerstag: Skifahren von A-Z

Über 12 Gipfel und 5 Täler im Herzen von Ski amadé – die 12 Peaks Trophy ist der beste Ausdruck für das außergewöhnliche Skierlebnis, das im Heart of Ski amadé entstanden ist. Die neue Skirunde im Salzburger Land ist das Ergebnis der neuen Skiverbindung vom Snow Space Salzburg mit dem Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl und dem Skiparadies Zauchensee-Flachauwinkl. Die Skirunde geleitet Sie von A wie Alpendorf bis Z wie Zauchensee über die 12 schönsten Gipfel der Skiregion und ist ein sportliches Vergnügen für alle SkifahrerInnen.

Donnerstag: After Ski JOga

Sanfter Ausgleich nach einem Skitag: Ob AnfängerInnen oder Fortgeschrittene, „Ski JOga“ ist für alle Menschen geeignet, die Yoga gerne kennenlernen möchten oder bereits in ihren Alltag integriert haben. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Der Yogaunterricht orientiert sich am Hatha-Yoga, es werden Asanas (Körperübungen) und Pranayamas (Atemübungen) gelehrt sowie durch Meditationen geführt.

Freitag: Schnupper Skitour

SkifahrerInnen sind ohne einen Lift meist aufgeschmissen – nicht so die SkitourengeherInnen. Sie verzichten beim Skibergsteigen gänzlich auf Skilifte, besteigen auf Skiern den Berg und belohnen sich nach einem oft anstrengenden Aufstieg mit einer Talfahrt. Dieses einzigartige Skitourenerlebnis in St. Johann in Salzburg richtet sich primär an EinsteigerInnen.

Mehr Informationen zur Region JO Salzburg unter: www.josalzburg.com

Mehr Informationen zum Skigebiet Snow Space Salzburg unter: www.snow-space.com (red)