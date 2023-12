Unbekannte Ausflugsziele in Ungarn

Visit Hungary stellt insgesamt fünf "Geheimtipps" für den nächsten Ungarn-Aufenthalt vor, die bei Einheimischen selbst schon lange beliebt sind, in Österreich aber bisher nur wenigen bekannt sind:

Fahrt mit der Standseilbahn in Budapest

Ein Geheimtipp in der Hauptstadt Budapest ist eine Fahrt mit der nostalgischen Standseilbahn von 1870. Einst mit Dampf betrieben, wurde die Bahn im zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, 1948 aber wieder rekonstruiert. Sie verkehrt heute zwischen der Kettenbrücke und dem historischen Burgviertel der Hauptstadt und bietet BesucherInnen so einen einzigartigen Blick über die Stadt. (Kosten: ca. 5 EUR)

Adresse: 1013 Budapest, Clark Ádám tér

Nähere Informationen unter: www.bkk.hu/en/travel-information/public-transport/funicular

Sessellift zwischen Zugliget und János Berg

Ein beliebtes Verkehrsmittel in den Budaer Bergen ist der Sessellift, der den Ausflüglern inmitten einer wunderschönen Waldlandschaft und vor dem Budapester Panorama zur Verfügung steht. Eine Fahrt in den geöffneten Zweiersesseln der 1.040m langen Seilbahn bis an die Spitze des János-Berg dauert 15 Minuten. Geöffnet wird der Sessellift wieder ab 31. März 2024.

Adresse: 1121 Budapest, Zugligeti út 97

Nähere Informationen unter: www.bkk.hu/en/travel-information/public-transport/chairlift

Größte Grasheide Europas in der Puszta

Die Puszta von Hortobágy (2h östlich von Budapest) ist das größte und bekannteste mitteleuropäische Steppengebiet und die größte zusammenhängenden Grasheide Europas. Sie ist UNESCO Biosphärenreservat, in welchem seltene und streng geschützte Tierarten zu finden sind - darunter: Rotfußfalken, Moorenten, verschiedene Reiherarten, Kormorane, Brachschwalben, Seeadler und bis über 100.000 Kraniche. Außerdem wurden ab 1997 Przewalski-Pferde in den Nationalpark gebracht, die dort in der Kernzone im Gebiet Pentezug weiden. Das mit 2.400 ha größte europäische Semi-Reservat der Pferde beheimatet darüber hinaus besondere Tierarten wie Graurinder, Wasserbüffel und Zackelschafe.

Eine weitere Besonderheit: Die Steppenlandschaft ist bis heute von der Industrialisierung verschont geblieben, sodass die Einheimischen nach wie vor traditionell als Bauern im Einklang mit der Natur leben. Zu erreichen ist die Puszta in zwei Autostunden von Budapest. Im Besucherzentrum erhalten Touristen Informationen über das Programme, Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen.

Adresse: 4071 Hortobágy, Petőfi tér 9

Nähere Informationen unter: www.hnp.hu

Expedition ins Höhlenbad Miskolctapolca

Miskolc ist die mit rund 170.000 Einwohnern viertgrößte Stadt Ungarns, und liegt nordöstlich von Budapest. Dort findet man das Barlangfürdö (Höhlenbad). Während Höhlenforscher sonst meistens spezielle Ausrüstung benötigen, findet sich hier eine Wellness-Oase vor. Die Beleuchtung ist bewusst spärlich gehalten, um den Charakter der Höhle zu wahren und in den labyrinthartigen Gängen immer wieder für überraschende Blicke zu sorgen. Gespeist wird das Thermalbad von der 29,4°C warmen Hauptquelle sowie weiteren bis zu 36°C warmen kleineren Quellen. Dazu kommt das Mikroklima im Höhleninneren, das durch das ständig nachströmende Thermalwasser eine relative Luftfeuchtigkeit von nahezu 100% hat.

Als Ausrüstung genügen übliche Badesachen und möglichst eine Kamera oder ein Smartphone; am besten wasserdicht. Den Eingang des Barlangfürdö erreicht man durch den örtlichen Kurpark. (Eintrittspreis: circa 9 EUR).

Adresse: 3519 Miskolc, Pazár István sétány 1

Nähere Informationen unter: www.thermalhungary.net/de/item/miskolctapolca-barlangfurdo-4

Baradla-Tropfsteinhöhle im Aggtelek-Nationalpark

Das Baradla-Domica-Höhlensystem ist ein Tropfsteinhöhlensystem an der ungarisch-slowakischen Grenze. Es besitzt spektakuläre Stalaktiten- und Stalagmiten-Formationen und gilt als das größte Stalaktiten-Höhlensystem Europas. Die Höhlen und ihre Umgebung wurden von Ungarn und der Slowakei zusammen zum Nationalpark erklärt und sind seit 1995 Teil des UNESCO-Weltnaturerbes. In der Höhle befindet sich sogar ein Konzertsaal mit Bühne. Am 30. Dezember 2023 findet eine Operettengala statt um das alte Jahr abzuschließen.

Nähere Informationen unter: www.anp.hu/en (red)