Visit USA Seminar & tip exclusive

Fast 90 Teilnehmende, Agents v. a. aus Wien und Nieder- und Oberösterreich sowie SchülerInnen der 2. und 3. Klasse der Berufsschule für Handel und Reisen, fanden sich im November beim diesjährigen Visit USA Event im Novotel Wien Hauptbahnhof ein. Sie folgten nicht nur mit großem Interesse den kurzen Vorträgen der VertreterInnen von Fremdenverkehrsämtern der USA, Fluglinien und diversen Leistungsträgern, sondern machten auch beim „Marketplace“ ihre Runden. Dabei konnten sie bei den Ständen nicht nur zusätzliche Infos einholen und Broschüren mitnehmen, sondern auch Antworten für das Gewinnspiel finden. Verlost wurden schöne Sach- und Reisepreise (darunter ein Mietwagen für 1 Woche in den USA oder ein Flugticket). Zudem wartete ein zünftiges „American Dinner“ auf die Gäste.

Aufholjagd Richtung USA

Visit USA-Präsident Werner Marschall richtete seinen Dank an die PartnerInnen der Veranstaltung. Gleichzeitig berichtete er von der großen Nachfrage nach USA-Reisen. „Es gibt eine Aufholjagd. Das heißt auch für die KundInnen und Reisebüros, so zeitig wie möglich, mit dem Planen zu beginnen. Österreicher sind da oft Spätzünder. Aber gerade bei den Nationalparks, beim Mietwagen, insbesondere Ein-Weg-Mieten, und Motorhomes muss man rasch am besten jetzt, reservieren.“

Enorme Bedeutung des Tourismus für die Wirtschaft

Von der amerikanischen Botschaft in Wien betonte Senior Commercial Counselor Ken Walsh von der Wichtigkeit des Tourismus in den USA (Nummer 1 beim Dienstleistungsexport mit 9,5 Mio. Arbeitsplätzen und 1,9 Billionen USD an wirtschaftlicher Aktivität) und bedankte sich bei den Reisebüros und Branchenvertretern für die Hilfe, die Reiseziele und Attraktionen der Staaten zu verkaufen. In der ersten Hälfte 2023 wurden laut Walsh 94.862 Reisen von ÖsterreicherInnen in die USA unternommen. „Wir hoffen, dass wir die Zahlen für 2019, die bei 202.239 lagen, bald wieder erreichen werden. Wir schätzen das Business und die wirtschaftliche Entwicklung, die diese Branche mit sich bringt, aber wir schätzen auch die verstärkten Beziehungen zwischen Österreichern und Amerikanern, die Sie fördern.“ Er erinnerte auch daran, dass das Konsulat gerne Fragen zu Details im Zusammenhang mit Reisen in die USA beantworte, wie z. B. zu den Regeln des Programms für visumfreies Reisen.

Tools zur Unterstützung

Nicola Ahrens, Trade Director DACH von Brand USA, der offiziellen touristischen Marketingorganisation der USA, wies nochmals auf die unterschiedlichen Tools für den deutschsprachigen Markt hin. So sind auf der Website www.traveltrade.visittheusa.de abrufbar: ein interaktiver Routenplaner, um Touren für Kunden zusammenzustellen, das „USA Discovery Programm“ mit zahlreichen Online-Schulungen, „Roadtrips“ (fertige Routenvorschläge), eine Mediendatenbank und zu guter Letzt der Unterhaltungskanal GoUSA TV mit interessanten Kurzfilmen zu unterschiedlichen Themen und Regionen.

Neuer USA-Folder vom Profi Reisen Verlag

Verteilt wurde zudem der neue tip exclusive USA-Folder: Projektleiterin Susanna Hagen hat gemeinsam mit Karl Teuschl, Nordamerika-Experte und Reisebuchautor, die diesjährige Ausgabe Neuigkeiten aus den verschiedenen Destinationen, Ideen und Routenverläufe für interessante Roadtrips zusammengefasst. Reports und Städtetipps sind genauso dabei, wie unbekanntere Regionen - echtes Amerika-Feeling inklusive. Der Folder kann bei Visit USA angefordert und mit einem Klick hier oder auf das Coverbild sofort heruntergeladen werden.

Folgende Aussteller waren bei der Veranstaltung mit Ständen präsent

