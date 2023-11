FH München: Neuer Winterflug nach Lappland

Die PAS Polar Air Shuttle GmbH bedient die Strecke ab sofort jeweils montags und freitags und im Zeitraum vom 31.1.2024 bis 6.3.2024 auch mittwochs, mit eigens gecharterten Eurowings Maschinen. In den Monaten Jänner und Februar 2024 können Passagiere außerdem jeweils montags via Arvidsjaur weiter nach Kittilä in Finnland fliegen. Der Rückflug von Kittilä mit Umstieg in Arvidsjaur findet jeweils freitags statt.

Winter in Schwedisch Lappland

In Lappland erwartet Reisende eine atemberaubende Naturkulisse mit kristallklaren Seen, majestätischen Gebirgen und unberührten Wäldern, die sich im Winter in eine malerische Schneelandschaft verwandeln. Zu den Highlights eines Lappland Aufenthalts zählen die faszinierenden Nordlichter, die Rentierzucht und Winteraktivitäten wie Hundeschlittenfahrten und Schneemobil-Touren.

Weitere Information unter: www.pasflights.com/de/fluege-nach-lappland (red)