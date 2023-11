Weihnachtliche Events in den SeaWorld Parks

BesucherInnen der Parks dürfen sich in der Weihnachtszeit über glitzernde Lichter, festlich geschmückte Christbäume, weihnachtliche Leckereien, musikalische Darbietungen sowie Shows und Paraden mit den Figuren der Sesamstraße oder Santa Claus freuen. In Orlandos Wasserpark Aquatica wird den Badegäste außerdem jeden Samstagabend ein weihnachtlicher Filmabend unter freiem Himmel geboten.

Events in SeaWorld Orlando:

In SeaWorld Orlando hat die Einstimmung auf das herannahende Fest bereits begonnen. Bis 2. Jänner können sich BesucherInnen an der weihnachtlichen Atmosphäre rund um das Event „Christmas Celebration“ erfreuen, das den Park in ein Winterwunderland verwandelt. So können Fans der Sesamstraße beispielsweise Elmo in „Elmo’s Christmas Wish Show“ tatkräftig dabei unterstützen, seinen sehnlichsten Weihnachtswunsch zu finden oder Bibos liebsten Weihnachtsgeschichten lauschen. Darüber hinaus werden BesucherInnen die Aufführungen „O Wondrous Night“ sowie „Winter Wonderland on Ice“ geboten. Wer sich anschließend selbst auf die Eisfläche wagen will, kann das im Bayside Stadium des Parks.

Events in Busch Gardens Tampa Bay:

In Busch Gardens Tampa Bay lädt das Event „Christmas Town“ BesucherInnen bis zum 7. Jänner zu Weihnachtsfeierlichkeiten ein. So sind Gäste dazu eingeladen in der festlich geschmückten Lokomotive "Holly Jolly Express" gemeinsam Weihnachtslieder zu singen, während sie Tiere wie Giraffen oder Nashörner aus nächster Nähe in Augenschein nehmen. Im Anschluss daran freuen sich Santa Claus in seiner Werkstatt sowie das bekanntesten Rentier der Welt in „Rudolph’s Winter Wonderland“, darauf Gäste zu empfangen. Im Morrocan Palace wird zu den Klängen weihnachtlicher Musik mehrmals täglich die beliebte Show „Christmas on Ice“ dargeboten.

Events in Aquatica Orland o

In Orlandos Wasserpark Aquatica können sich Badegäste tagsüber in die Fluten der Pools stürzen oder in Cabanas relaxen und sich in den Abendstunden allmählich in weihnachtliche Stimmung versetzen: Bis zum 23. Dezember veranstaltet der Park jeden Samstagabend seine populären Strandnächte. Unter freiem Himmel können die Badegäste einen familienfreundlichen Weihnachtsfilm schauen und an den Bars weihnachtliche Speisen und klassische Snacks wie frisches Popcorn oder auch Cocktails genießen.

Events in SeaWorld San Diego:

Auch im kalifornischen San Diego stehen die Wochen bis zum 7. Jänner im Zeichen von „Christmas Celebration“. Mehr als drei Millionen Lichter sorgen für eine atmosphärische Beleuchtung unter dem rund 100 Meter hohen SkyTower. Außerdem können sich Gäste des Parks in diesem Jahr zum ersten Mal neben bekannten Shows auf ein gemeinsames Weihnachtssingen bei „O.P. Otter’s Holiday Sing-A-Long“ freuen. Musikalisch geht es auch im Amphitheater des Parks zu, wenn Bryan Cheatham, bekannt aus „America’s Got Talent“, gemeinsam mit seinen Freunden die Weihnachtszeit mit Sing- und Tanzeinlagen feiert. Wer nach dem Genuss leckerer Speisen oder einer heißen Schokolade gestärkt den Park erkunden möchte, kann an einer Schnitzeljagd auf der Suche nach farbigen Schneeflocken teilnehmen und am Ende sogar eine kleine Überraschung mit nach Hause nehmen. (red)