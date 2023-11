Next Slide

Im Rahmen der Late Night-Roadshow wurde den anwesenden Gästen jeweils in Innsbruck, Hohenems, Salzburg, Wien, Graz und Linz ein Abend mit spannenden Neuigkeiten der Sommersaison 2024, kulinarischen Highlights und einen unterhaltsamen Late Night Talk geboten. Der Veranstalter sowie die 28 Partnern freuten sich über das große Interesse - insgesamt rund 650 Agents folgten der Einladung. Zu den teilnehmenden Partnern zählten unter anderem Emirates, MAXX Royal, Zypern Tourismus, Lufthansa Group, Saudi Tourism, Melia Hotels sowie Fremdenverkehrsamt Malta, Gorgonia Beach Resort, Titanic Hotels, Rixos Hotels, Qatar Airways, Side Crown Hotels, der Kroatischen Zentrale für Tourismus und viele mehr.

Abende mit der "FTI Roadshow Family"

„Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass die FTI Roadshow einen Fixpunkt in der österreichischen Touristiklandschaft einnimmt. Aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit mit dem ein oder anderen Partner, kann man fast von einer „FTI Roadshow Family“ sprechen“, sagt Gürkan Taskiran und Michael Gruber ergänzt: „Das spüren auch unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Reisebüros. Unser Qualitätsanspruch ist hoch und wir bemühen uns sowohl kurzweilig als auch informativ zu sein, die ein oder andere Überraschung zu präsentieren und für unsere Gäste eine ideale Mischung aus Information und Unterhaltung auf die Beine zu stellen.“

So nahm etwa Elisabeth Zauner von Emirates auf dem FTI Sofa Platz und wurde von Gürkan Taskiran, Head of Sales AT & CEE, FTI Österreich und Michael Gruber, Key Account Manager, FTI Österreich zu aktuellen Themen befragt. Die beiden FTI Anchormen führten charmant durch den Abend und entlockten ihren Interviewgästen, wie Birol Turan von Maxx Royal Resorts, Mario Böhler von Saudi Tourism, Carsten Dahm von Zypern Tourismus, Alexander Gottwald von der Lufthansa Group und Julia Peinado Santana von Melia Hotels den ein oder anderen Tipp für die Partner aus den Reisebüros.

Dazwischen wurden die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten aus allen Teilen der Welt verwöhnt, bevor es schließlich „Bühne frei für die Verlosung!“ hieß. Jeden Abend freuten sich die glücklichen GewinnerInnen über Preise wie etwa 1 Woche All Inclusive im Gorgonia Beach Resort oder im Blue Reef Resort in Marsa Alam, Flugtickets mit Emirates nach Dubai inklusive Aufenthalt im Melia Hotel und vieles mehr. (red)