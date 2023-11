Malta kündigt La Valette Marathon 2024 an

Malta freut sich, Details zu dem besonderen Sportereignis, das den Reiz des Laufens entlang der Mittelmeerküste mit einer Reise durch Maltas reiches kulturelles Erbe verbindet, vorstellen zu können. Über das Rennen hinaus ist der Marathon jedes Jahr ein großes Ereignis auf der Insel und von einem festlichen Rahmen umgeben, bei dem Sportbegeisterte aus aller Welt zusammenkommen.

Laufend in die Kultur eintauchen

Der La Valette Marathon wird organisiert vom Laufveranstalter Corsa und bietet optimale Voraussetzungen für erfahrene Marathon-Fans sowie für alle, die ihren ersten Halbmarathon meistern möchten. Für diejenigen, die eine etwas andere Herausforderung suchen, richtet sich der La Valette Marathon darüber hinaus an Laufteams, die an einem Staffellauf interessiert sind. Außerdem besteht die Möglichkeit, an einem 21 Kilometer langen Walkathon teilzunehmen und so die Aussicht in einem langsameren Tempo zu erleben.

Die von der Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) zertifizierte Marathonstrecke führt dabei entlang an mittelalterlichen Festungen und maltesischen Wahrzeichen vorbei und bietet den Teilnehmenden somit eine einzigartige Gelegenheit, beim Laufen in die Geschichte der Insel einzutauchen.

Mit Durchschnittstemperaturen von 17 Grad im März herrschen zudem optimale Wetterbedingungen und von Österreich aus ist Malta in nur etwas mehr als zwei Stunden bequem zu erreichen.

Weitere Informationen über das Event und zur Anmeldung gibt es unter www.lavalettemarathon.com (red)