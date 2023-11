Havila Voyages ist über CruiseCompass buchbar

Das Beratungs- und Verkaufsunterstützungstool sei eine etablierte Anlaufstelle für die gesamte Kreuzfahrtbranche und biete TouristikerInnen, Agenturen und Reisebüros nützliche Funktionen, umfassende Informationen und eine hohe Datenqualität, so Havila Voyages in einer Presseaussendung.

Schritt in Richtung Digitalisierung

Pia Kuusisto, Head of Sales D-A-CH, Finland & Italy+ bei Havila Voyages, bewertet diesen Schritt positiv: „Die Anbindung an das CruiseCompass-System erleichtert die Kooperation zwischen unseren Partnern und uns immens. Ich freue mich, dass wir mit Havila Voyages diesen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht haben. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!“

Reisen von Havila Voyages über CruiseCompass zu buchen, ist über folgenden Link per Beantragung eines Agenturantrages möglich: www.havilavoyages.com/sign-up (red)