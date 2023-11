G Adventures: Cyber Sale mit bis zu 30% Rabatt

Mit der Cyber Sale-Aktion, die ab sofort bis zum 30. November 2023 läuft, können Reisende die Welt günstiger erkunden. Der 30% Rabatt gilt für ausgewählte Reisen mit Abreisedatum vor dem 30. April 2024. Für diejenigen, die später im Jahr reisen möchten, gibt es einen 10% Rabatt auf ausgewählte Reisen mit Abreisedatum zwischen dem 1. Mai und dem 30. Juni 2024.

Brian Young, Managing Director EMEA von G Adventures, sagt, dazu: "Unsere exklusiven Angebote machen das Erkunden der Welt einfacher als je zuvor, und Reisende wissen, dass ihr Geld gut investiert ist, da sie letztendlich die lokalen Gemeinschaften in den bereisten Zielen unterstützen. Reisende werden so nicht nur die Zeit ihres Lebens mit G Adventures haben, sondern auch eine positive Wirkung erzielen. Unsere Touren sind so gestaltet, dass sie direkt den Menschen und Orten zugutekommen, die wir besuchen, also eine Win-Win-Situation", so Young.

Reisebeispiele des Cyber Sales:

Roadtrip durch Vietnam:

Von Hanoi nach Ho-Chi-Minh-Stadt: Für 18- bis 39-Jährige bietet diese actiongeladene Tour durch Vietnam alle Highlights, darunter das lebhafte Altstadtviertel von Hanoi, Paddeln durch spektakuläre Höhlen, eine Motorradtour zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Zeit zum Entspannen an den wunderschönen Stränden von Nha Trang. Reisepreis: Früher ab 1.199 EUR pro Person*, jetzt ab 839 EUR pro Person.

Kasbahs und Wüsten in Marokko:

Perfekt für Reisende, die eine temporeiche Tour suchen, bietet dieses Abenteuer von acht Tagen eine großartige Kombination der Must-See-Highlights Marokkos. Reisende erkunden so unte3r anderem die Dünen auf dem Rücken eines Kamels, besichtigen die von hohen Mauern umgebene Kasbahs und schlendern durch die labyrinthartigen Gassen von Fès und Marrakesch. Reisepreis: Früher ab 699 EUR pro Person*, jetzt ab 489 EUR pro Person.

Eine vollständige Liste der reduzierten Reisen unter: www.gadventures.com/travel-deals/cyber-sale/(red)