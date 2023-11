Olimar Erlebnisreisen stehen für eine Reiseform, die einerseits geplant und gleichzeitig völlig ungezwungen ist. So profitieren KundInnen, nicht nur von besonderen Routen per Mietwagen, zu Fuß, per Bus oder auch mit der Bahn, sondern auch von vielen Geheimtipps und Empfehlungen entlang der Strecke. Dank der vorab organisierten Unterkünfte können sich Reisende zudem auf Rundum-Sorglos-Pakete freuen, die viel Platz für eigene Ideen lassen.

"Erlebnisreisen 2024"-Katalog

Auf rund 180 Seiten finden sich zahlreiche Reiseangebote für einzigartige Erlebnisreisen in Portugal (inkl. Madeira und Azoren), Spanien, Italien, Griechenland, Kroatien, auf Malta und den Kapverden. Ergänzt werden diese durch spannende Fakten und inspirierende Geschichten aus den Themenbereichen Kultur, Kulinarik und Geschichte.

Link zum Online-Katalog HIER

Auswahl an Erlebnisreisen 2024

Portugal inkl. Madeira und Azoren:

Eine exklusive Busreise in kleiner Gruppe können Reisende in Portugal buchen: Das Rundum-Programm führt von Porto bis an die Algarve und bietet neben Übernachtungen in Top-Hotels auch attraktive Inklusivleistungen wie einen Fado-Abend, Bootstouren oder Weinverkostungen (ab S. 22).

Die Reiseangebote für Madeira und die kleinere Schwesterinsel Porto Santo sind beispielsweise ideal für Reisende, die eine Kombination aus Natur, Sightseeing und Strandurlaub suchen (ab S. 70).

Besonders erlebnisreiche Urlaubstage für die ganze Familie werden unter anderem auf den Azoren geboten: Von Walbeobachtungstouren bis hin zum Schwimmen mit Delfinen (selbstverständlich unter Einhaltung strenger, ökologisch verträglicher Regeln) ist diese achttägige Reise ein absolutes Highlight für Groß und Klein (ab S. 80).

Spanien, Italien, Griechenland:

Für Wanderfreunde hält der Spezialist beispielsweise eine Tour in Spanien, genauer gesagt in Galicien, bereit. Auf dem "Camino Francés" werden die letzten 100km des Jakobswegs bis Santiago de Compostela zurückgelegt - Gepäcktransport, Transfers und Pilgerurkunde inklusive (ab S. 102). KundInnen die den Süden Spaniens umweltfreundlich und bequem mit dem Zug bereisen möchten, können zwischen Málaga, Granada, Córdoba und Sevilla Andalusiens schönste Seiten entdecken (ab S. 108).

Auf einer sechstägigen Erlebnisreise durch den Piemont gilt es indessen nicht nur kulinarische Hochgenüsse aus Küche und Keller zu entdecken, auch Kunst und Kultur kommen nicht zu kurz (ab S. 130).

Weitere Italien-Erlebnisreisen führen beispielsweise an die Südküste des Latiums sowie in das ländliche Kampanien (ab S. 140), oder auf die Insel Sizilien (ab S. 154).

Die sehenswertesten Ecken der Insel Kreta können Griechenland-Fans in kleiner Gruppe auf einer achttägigen Erlebnisreise inklusive zahlreicher Extras ganz entspannt in Mini-Vans entdecken (ab S. 170).

Kroatien, Malta und Kapverden:

In Kroatien wird Reisenden unter anderem eine Erlebnisreise auf einem traditionellen Motor-Segler - auf dem es kreuz und quer durch die Kvarner Bucht geht - geboten (ab S. 164).

Malta kann auf einer siebentägigen Erlebnisreise inklusive zahlreicher Ausflüge (u.a. nach Gozo) besichtigt werden. Und für KundInnen, die die Kapverden bereisen wollen, stehen vier ganz unterschiedlichen Erlebnisreisen zur Verfügung (ab S. 174).

Weitere Informationen unter www.olimar.com (red)