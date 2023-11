Vor fünf Jahren wurde aus St. Johann-Alpendorf "JO", St. Johann in Salzburg: Die Tourismusregion in den Salzburger Alpen hat sich damit dank eines intensiven Markenprozesses im Jahr 2018 zu einer führenden Urlaubsdestination für Familien mit Kindern entwickelt. Die traditionellen Werte dieser Region wurden berücksichtigt und mit zeitgemäßen Produkten ergänzt.

Fokussierung auf Familien

Nicht nur das äußerliche Erscheinungsbild hat sich in letzten fünf Jahren verändert: „Nachdem sich die Werte ‚herzlich familiär‘ als Ergebnis des Markenprozesses herauskristallisierten, stand inmitten unseres Change-Prozesses die starke Fokussierung auf Familien als zentrale Zielgruppe sowie eine nachhaltige Investition in die Qualität des Angebots“, sagt Hannes Rieser, Geschäftsführer des Tourismusverbandes St. Johann in Salzburg.

Ähnlich sieht es seine Co-Geschäftsführerin Stefanie Jastrinsky: „Unsere Tourismusstrategie basiert auf klaren Markenwerten und einer zukunftsweisenden Vision. Dieser Weg der Markenentwicklung hat in den letzten Jahren nachweislich Früchte getragen. ‚JO‘ ziert nicht nur die Autokennzeichen des Bezirks, sondern bedeutet auch ein klares JA zum Miteinander unter einer starken Dachmarke.“

"Markenprozess ist ein Marathon, kein Sprint"

„JO“ St. Johann in Salzburg verzeichnet jährlich rund 500.000 Gäste und bietet über 4.000 Gästebetten. Neben Österreich zählt Deutschland mit einem Anteil von rund 44% zu den Hauptmärkten. Der Stammgästeanteil in der Region ist hoch. Kräftige Investitionen in die Infrastruktur und das Aktivitäten-Angebot verdeutlichen, wie ernsthaft St. Johann in Salzburg seine Positionierung als Familien-Destination vorantreibt. JODYs Baumparcours, ein Abenteuer-Klettergarten für Groß und Klein, die „JO“ Adventure-Minigolf-Anlage mit ihrem 18-Loch-Parcours oder die St. Johanner Kinderwoche "JoKiWo", die sowohl im Sommer als auch im Winter Kindern, Jugendlichen und Eltern Action und Unterhaltung bietet, sind nur einige Investitionen der letzten fünf Jahre.

„Ein Markenprozess ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Nach 5 Jahren JO schauen wir mit Stolz zurück und nach vorne. Es ist uns gemeinsam gelungen, auf klar definierte Werte aufzubauen und eine zukunftsweisende Strategie zu fahren. Das, was in der Region vorhanden ist, wird nun von den Einheimischen selbstbewusst nach außen getragen“, betont Mag. Gernot Memmer von Kohl und Partner, der gemeinsam mit BWS Invest GmbH den Markenprozess begleitet hat.

Starker Zusammenhalt in der Region

Der Erfolg von "JO" Salzburg spiegelt sich dabei nicht nur in der gesteigerten Anziehungskraft für Gäste wider, sondern auch in der stetig wachsenden JO-Familie. Institutionen wie das Kultur- und Kongresshaus Am Dom oder die lokale Werbegemeinschaft der Kaufleute sind Paradebeispiele dafür.

„Das JO-Branding hat nicht nur die Region, sondern auch die Menschen vor Ort mit Stolz erfüllt und sorgt für ein einheitliches und authentisches Erlebnis für alle Besucher. Die Zukunft von St. Johann in Salzburg verspricht weiteres Wachstum und die Fortsetzung des Engagements für Familien und Qualität im Tourismussektor", so Rieser dazu stolz.

Das erweiterte und auf Familien ausgerichtete Ski- und Winterangebot in der Snow Space Salzburg Region ist ein weiteres Mosaiksteinchen für „JO“ Salzburg. Den Gästen in St. Johann in Salzburg stehen in der Wintersaison 2023/24 gleich 12 Gipfel und 210 Pistenkilometern zur Verfügung. Bei der Wahl der Unterkunft sind die 16 „JO“ Family-Partnerbetriebe eine präferierte Adresse.

Mehr Informationen zu „JO“ Salzburg unter: www.josalzburg.com (red)