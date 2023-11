America Unlimited: Drei Kataloge für 2024

Der Nordamerika-Spezialist aus Hannover hat sein Angebot für 2024 ausgebaut und viele neue Reisen in sein Programm aufgenommen. Präsentiert werden diese ab sofort auch in Printform. Mit 180 Seiten ist die Broschüre für Urlaub in den USA und Hawaii am umfassendsten, gefolgt von dem 132 Seiten starken Katalog für Kanada & Alaska. Die Reisen in den Inselstaat Bahamas werden in einer eigenen Broschüre auf 36 Seiten präsentiert.

„Wir haben uns in den Katalogen stärker auf die Rundreisen fokussiert, um unseren Gästen noch mehr Inspiration für ihre eigene Routenfindung zu bieten“, erklärt Timo Kohlenberg, CEO von America Unlimited. Mittels eines QR Codes, der neu in die Kataloge integriert wurde, kommen die KundInnen direkt auf das entsprechende Angebot auf der Website des Spezialisten, wo sie weitere zur Reise passende Hotels und Ausflüge finden. Jede Reise des Veranstalters kann auch individuell zusammengestellt oder angepasst werden. MitarbeiterInnen von America Unlimited beraten und unterstützen dabei gerne bei der Tour-Ausarbeitung.

Neue Angebote in den USA & Kanada

Für 2024 wurde das Angebot in den USA und Kanada weiter ausgebaut. Neu ist etwa die 16-tägige Rundreise durch Floridas Norden, der Sunshine State ist Destination of the Year 2024 von America Unlimited. Auch die Tour Cowboys und Südstaatenflair von Texas bis Louisiana (15 Tage) sowie zwei neue Gruppenreisen durch den Mittelwesten und eine geführte Motorradreise durch den Südwesten (16 Tage) ergänzen das Programm. Ebenso wie die Mietwagenreise Rockies to Red Rocks mit inkludierter Zugfahrt im Rocky Mountaineer (14 Tage) und eine neue Tour durch den Südwesten der USA (18 Tage). „Diese Reise von San Francisco bis Los Angeles, die über sehr viele Highlight führt wie bekannte National Parks, den Grand Canyon und den Antelope Canyon hat das Potenzial zum Bestseller“, ist Kohlenberg überzeugt.

Auch das Programm in Kanada hat America Unlimited für 2024 überarbeitet. Dort bietet der Reiseveranstalter jetzt eine 16-tägige Tour an, die von Halifax in der Provinz Nova Scotia bis nach St. John’s in Neufundland führt. Erweitert wurde auch das Angebot an besonderen Unterkünften. Neu hinzugekommen ist etwa Mount Engadine Lodge mit nur neun Zimmern in den kanadischen Rocky Mountains oder die Lodge at Métis Crossing mit einem Informationszentrum über das indigene Volk der Métis. Die 40-Zimmer-Lodge bietet seit kurzem auch die Übernachtung in Sky Watching Domes an mit transparenter Decke für den Blick in den Sternenhimmel. (Red)