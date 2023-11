Australia Unlimited präsentiert ersten Katalog

Die Angebote des neuen Veranstalters gibt es jetzt auch in Printform: Der 120 Seiten umfassende Prospekt präsentiert die Mietwagenreisen - teilweise inklusive Flug -, die Australia Unlimited in Down Under und in Neuseeland anbietet. Zudem werden in dem Katalog Reisen in Kleingruppen und Wohnmobile für Touren durch den roten Kontinent vorgestellt.

Beratungsunterstützung für Agents

„Kataloge dienen heutzutage vor allem zur Inspiration und helfen bei der Planung des Urlaubs, von daher ist das Print-Produkt eine sinnvolle Ergänzung zu unserer Website“, sagt Timo Kohlenberg, CEO der America Unlimited GmbH, die die Veranstaltermarke Australia Unlimited betreibt. Auch von Seiten der ReisebüropartnerInnen sei vielfach der Wunsch geäußert worden, das Angebot von Australia Unlimited den KundInnen in Print-Form präsentieren zu können. „Neben der Vorfreude, die mit dem Katalog gesteigert wird, bietet er zudem kompakt wichtige Infos zu Einreisebestimmungen und Servicethemen“, so Kohlenberg weiter.

Einen Preisteil enthält der Katalog nicht. „Da sind wir viel moderner. Für jede Reise gibt es einen QR Code, der im Internet zu dem Angebot mit dem aktuellen Preis führt“, erklärt der Chef von Australia Unlimited. Alle Reisen können dabei aber auch - genau wie bei America Unlimited - nach den persönlichen Vorlieben der KundInnen individualisiert oder auch komplett neu zusammengestellt werden. Bei der detaillierten Ausarbeitung der Reisen werden die ExpedientInnen gerne von den Destinations-Profis von Australia Unlimited unterstützt.

Katalogbestellung:

Reisebüros können den Katalog direkt beim Veranstalter per Mail unter info@australia-unlimited.de oder telefonisch unter 0511-37444788 bestellen. (red)