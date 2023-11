Barbados: Neue Vertreterin für den DACH-Markt

"Mieke Bozics fundiertes Wissen über Barbados und ihre Kontakte in die Reisebranche sowie auf die Insel machen sie zur idealen Botschafterin für den örtlichen Tourismussektor", freut sich die BTMI in ihrer Aussendung über die neue Vertretung. So unterstreiche die Ernennung von Bozics als neue Vertreterin die strategische Vision der BTMI, den Einfluss auf dem deutschsprachigen Reisemarkt auszuweiten. Der Fokus liege dabei auf der Schaffung von Partnerschaften, die den Ruf von Barbados als erstklassiges Reiseziel stärken. Das BTMI ist zuversichtlich, dass Mieke Bozics außergewöhnliche Branchenkenntnisse und ihr Engagement für noch stärkere Beziehungen zwischen der Tourismusbranche und Barbados fördern werden und so die weltweite Attraktivität der Insel gesteigert wird.

Bozic - die Karibik- Expertin

Bozic kann auf über 20 Jahre in der Reisebranche und eine langjährige Zusammenarbeit mit verschiedenen karibischen Inseln zurückblicken. Diese umfangreiche Expertise wird sie nun in ihrer neuen Rolle einbringen. Gleich zum Auftakt wird sie zwei Agent-Fams auf die Insel begleiten. Wenige Restplätze sind dafür noch verfügbar.

Vor ihrer neuen Position für die BTMI vertrat Mieke Bozic über ein Jahrzehnt lang die Elegant Hotels, eine renommierte Gruppe von sieben Hotels auf Barbados, die heute im Besitz von Marriott International ist.

Weitere Informationen:

Kontakt für PartnerInnen: miekeb@visitbarbados.org

Gleich zum Auftakt wird Bozic zwei Agent-Fams auf die Insel begleiten. Diese finden von 7. bis 14. November bzw. von 14. bis 21. November statt. Informationen finden Interessierte unter www.expipoint.com/en2/events/erkunde-barbados-tour-1/ bzw. unter www.expipoint.com/en2/events/erkunde-barbados-tour-2/.

Allgemeine Informationen zu Barbados gibt es unter: www.visitbarbados.org (red)