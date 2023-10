Kneissl Touristik bietet besondere Reiseziele für Silvester

Der Jahreswechsel naht mit Riesenschritten - höchste Zeit also, sich Gedanken zu machen wo, wie und mit wem man diesen verbringen möchte. Für all jene, die noch Anregungen brauchen: bei Kneissl Touristik finden Reisefreudige nicht nur tolle Reiseziele für Silvester anderswo, sondern genießen dabei auch die exzellenten Kneissl-ReiseleiterInnen.

València, Dresden, Rom und mehr

Architekturbegeisterte flanieren durch València, bewundern den eleganten Mix aus Mittelalter und Moderne, die Bauten von Calatrava sind inzwischen das Markenzeichen der alten Handelsstadt. Der Ausflug in das Hinterland zeigt Mudéjar-Architektur in Teruel und die Berber-Stadt Albarracín (28.12.-1.1.2024, Flug ab/bis Wien).

Kampanien. Vom Vesuv beherrscht und von bezaubernden Küsten umsäumt ist Kampanien eine Schönheit, die seit Jahrtausenden Künstler inspiriert. Amalfi und Ravello sind prächtige Orte an der spektakulären Steilküste, der Costeria Amalfitana. Der Winter empfängt mit intensiven Farben, angenehmen Temperaturen, längeren Tagen als in Nordeuropa und nur selten mit einem „Zuckerguss“ auf dem Vesuv. Die schroffen Felsen des Lattari-Gebirges schützen die sonnigen Küsten vor kalten Winden, daher ist es hier auch in der vermeintlich kalten Jahreszeit angenehm mild und ideal für die Entdeckungsreise zum Jahreswechsel! Mit Pompeji, Paestum, Herculaneum, Villa di Poppea und Archäologischem Nationalmuseum sowie einem Ausflug nach Capri. 27.12.-3.1.2024, Flug ab/bis Wien, AIRail ab Graz, Linz, Salzburg

Silvester in Leipzig-Dresden ist schon eine gute Tradition bei Kneissl Touristik: Man feiert ins Jahr 2024 mit einem Gala-Dinner, genießt am 1. Abend im Gewandhaus zu Leipzig Beethovens 9. Sinfonie und am 1.1.2024 die „Fledermaus“ in der Dresdner Semperoper. Stadtspaziergänge in Leipzig und Dresden (mit Besuch des Historischen Grünen Gewölbes) vollenden diese abwechslungsreichen Kulturtage in bester Gesellschaft (29.12.-2.1.2024, mit WESTbahn ab Wien, Salzburg, Busfahrt ab Linz).

Rom ist immer eine Reise wert, die 6-tägige StudienReise zeigt die ganze historische Bandbreite der Stadt, vom antiken Rom über die schönen barocken Kirchenbauten bis zur lebendigen Stadt im 21. Jhd. Diese Reise inkludiert viele Kostbarkeiten, u.a. das Etruskische Nationalmuseum in der Villa Giulia, das Archäologische Museum im Palazzo Massimo, die Terme di Diocleziano und die Skulpturen und Gemälde in der wunderschönen Galleria Borghese. (31.12.-5.1.2024, Flug ab/bis Wien)

Auch in Andalusien, Tunesien, Marokko, Jordanien, Oman, Nepal, Sri Lanka oder Rajasthan können Kneissl-KundInnen den Jahreswechsel festlich begehen.

Nähere Informationen unter: www.kneissltouristik.at (red)