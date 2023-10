S-E-T-T HotelHub: Neuer Generalrepräsentant für Österreich

Bernhard Wegscheider hat mit 1. Oktober die Position des Generalvertreters für Österreich von S-E-T-T HotelHub übernommen. Wegscheider bringt umfangreiche Erfahrung im Management verschiedener Projekte mit, insbesondere im Bereich Vertrieb und Vertriebskanäle. Vor seinem Wechsel zu S-E-T-T HotelHub war er als Chief Executive Officer bei Int. Service Business tätig und konnte sein Fachwissen in verschiedenen Positionen in der Luftfahrtindustrie, bei Reiseveranstaltern, Reisebüros und in der Reise-IT-Branche vertiefen.

Exklusiv für Agents entwickelt

"Unsere kontinuierliche Weiterentwicklung, um den sich ständig ändernden Bedürfnissen von Reisebüros gerecht zu werden, wird durch Herrn Wegscheiders Aufnahme in unser Team gewiss unterstützt. Dies wird dazu beitragen, unsere Position bei der Bereitstellung außergewöhnlicher Buchungslösungen zu festigen und auszubauen", freut sich S-E-T-T HotelHub über den Neuzugang.

"Wir sind zuversichtlich, dass Herr Wegscheiders Ernennung unserem Team einen dynamischen Schub verleihen und unsere Position in einem hart umkämpften Markt stärken wird. Wir freuen uns auf verstärkte Innovationen und Fortschritte, die seine Amtszeit zweifellos mit sich bringen wird."

Für weitere Informationen steht S-E-T-T HotelHub gerne unter hr@s-e-t-t.com zur Verfügung. (red)