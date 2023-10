TUI-Angebote für den Winter 2023/24

Damit der Winterurlaub in Österreich auch gleich entspannt startet haben zahlreiche ausgewählte familienfreundliche Unterkünfte den Skipass bzw. Ski- sowie Snowboardkurse bereits im Reisepreis inkludiert. Zudem sorgen vielfältige Wellnessangebote in den beliebten TUI Hotels und Clubs für erholsame Tage abseits vom Pistenspaß mitten in den österreichischen Bergen. Darüber hinaus bieten zahlreiche Unterkünfte bis zum Anreisetag flexible Umbuchungsmöglichkeiten und eine kostenlose Stornierung.

Infos zu allen Skigebiete

Auf der TUI Website finden Interessierte Webcams, Pistenpläne und viele Infos zu allen Skigebieten in Österreich. Wer diesen Winter den besonderen Adrenalinkick sucht, ist im Tiroler Wipptal am besten aufgehoben: Die steilste Skipiste Österreichs mit einem Gefälle von bis zu 102% befindet sich in Steinach am Brenner und ist nach dem österreichischen Profi-Skirennläufer Manfred Pranger benannt. In Sölden kann man mit der Gletscherabfahrt Schwarz Schneid mit einem Höhenunterschied von 1.970 m die längste Piste genießen. Für Familien-Skispaß bieten sich beispielsweise besonders die Skigebiete Werfenweng und Nassfeld an.

Winterurlaub in Österreichs Alpen

Bei den Premium-Clubs Robinson Amadé in Kleinarl und Robinson Schlanitzen Alm im Nassfeld sind der Skipass sowie Ski- und Snowboardkurse im Reisezeitraum Dezember bis März bzw. April im Reisepreis inkludiert. Die Clubs liegen direkt an Österreichs schönsten Skigebieten und bieten den optimalen Ausgangspunkt für Pistenspaß mit der ganzen Familie. Rund um den Robinson Amadé locken zudem über 700km Langlaufloipen. Gäste können von den vielfältigen Spa-Angeboten profitieren und das neue Robinson Konzept BalAyur (Bal = Balance, Ayur = Leben) ausprobieren, das auf den Grundlagen von Ayurveda basiert und eine Kombination aus ausgewählten Sport- und Personal Training-Angeboten sowie auf Ayurveda abgestimmte Speisen und Getränke darstellt.

Reisebeispiele für Familien, Paare & Gruppen

Im TUI Kids Club Alpina Tirol in Wenns ist ebenfalls ein kostenloser Kinderskikurs zu ausgewählten Reisezeiten im Reisepreis inkludiert. Kinder bis 15,99 Jahre übernachten kostenlos im Zimmer der Eltern. Der kinderfreundliche Club bietet ein umfassendes Freizeitprogramm für die ganze Familie inklusive Motto-Tage und Kreativwerkstatt. Preisbeispiel: Drei Nächte im TUI Kids Club Alpina Tirol z. B. am 11. Jänner kosten auf Basis All Inclusive ab 348 EUR p.P. im DZ..

Das TUI Blue Fieberbrunn in Tirol eignet sich mit seinem vielseitigen Wellnessangebot besonders für Paare. Das Hotel liegt mitten im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn mit 270 Pistenkilometer und bietet gespurte Langlaufloipen direkt vom Hotel aus. Für noch mehr Flexibilität haben TUI Gäste bei diesem Hotel, den TUI Kids Clubs und weitere ausgewählte Unterkünfte die Möglichkeit, am Anreisetag bis 18 Uhr kostenfrei zu stornieren. Preisbeispiel: Drei Nächte im TUI Blue Fieberbrunn z. B. am 17. Dezember kosten mit Frühstück ab 285 EUR p.P. im DZ.

Das neu eröffnete Time to Smile Aparthotel Golden Lodges in Rauris überzeugt mit viel Liebe zum Detail und luxuriösen Appartements für bis zu 8 Personen. Das Aparthotel liegt direkt an der Piste und bietet eine große Auswahl an sportlichen Aktivitäten, wie Langlaufen, Skifahren und Schneeschuhwandern. Preisbeispiel: Drei Nächte im Time to Smile Aparthotel Golden Lodges z. B. am 4. Februar kosten mit Frühstück ab 1.590 EUR pro Appartement für zwei Erwachsene und zwei Kinder bzw. vier Erwachsene.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/skiurlaub (red)