In dem einstündigen Webinar informiert Karoline Schütze, Head of Akquise bei Fit Reisen, gemeinsam mit Frau Ursula Kriechbaumer, Herrn Dr. Cijith Sreedhar (Chefarzt) und Herrn Shilendran Mohan aus dem Prakriti Shakti über die ganzheitliche Naturheilkunst, die in dem Resort praktiziert wird. Die ExpertInnen geben zudem nützliche Tipps für die optimale Beratung der KundInnen am Counter. Im Anschluss an die Schulung haben ExpedientInnen die Chance, im Rahmen eines Q&As ihre Fragen zu stellen.

Info-Webinar von Fit Reisen

Datum: 20. Oktober 2023

20. Oktober 2023 Uhrzeit: ab 11:00 Uhr

ab 11:00 Uhr Das Webinar findet per Zoom und in englischer Sprache statt.

Anmeldung bis einschließlich 19. Oktober unter: www.fitreisen.de/service/agenturen/weiterbildung (red)