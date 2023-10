Marco Polo startet mit drei Katalogen in die Saison 2024

Im druckfrisch erschienenen Katalog Entdeckerreisen im Team - auch in der Mini-Gruppe 2024 - stehen beispielsweise neu "Japan für Entdecker" oder "Norwegen in der Mini-Gruppe" zur Verfügung. Reisen im Privatwagen mit eigenem Fahrer, Selbstfahrertouren mit dem Mietwagen und individuelle Citytrips sind im Marco Polo Katalog Individuell reisen ohne Gruppe gebündelt. Junge Traveller von 20 bis 35 finden passende Angebote im neuen Young Line Travel Katalog.

Auf allen Reisen sind die Marco Polo Gäste besonders klimaschonend unterwegs: Denn neben allen Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten werden auch die Treibhausgas-Emissionen sämtlicher Flüge und Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Entdeckerreisen im Team oder Mini-Gruppe

Im neuen Katalog „Entdeckerreisen im Team - inkl. Mini-Gruppe 2024“ hat Marco Polo rund 50 Angebote von Ägypten über Island bis Vietnam gebündelt - 25 davon in der Mini-Gruppe mit maximal zwölf Teilnehmern. Auf allen Touren dabei: das Entdecker-Highlight Marco Polo Live, zum Beispiel der Besuch eines Schwertmeisters in Usbekistan oder eine Streetfood-Tour in Kambodscha.

Neue Entdeckerreisen im Team starten 2024 neben Japan beispielsweise nach Zypern, Apulien und China. In der Mini-Gruppe geht es neu unter anderem nach Norwegen - dabei sind die Marco Polo Gäste umweltschonend mit Bus, Elektroboot, Bahn und flüssiggasbetriebener Fähre unterwegs. Sie erleben die schönsten Städte von Oslo bis Bergen, zwei der spektakulärsten Fjorde - und eine schwimmende Sauna. Die Reisen in der Mini-Gruppe führt Marco Polo garantiert ab vier TeilnehmerInnen durch, übernachtet wird in kleineren, charmanten Hotels und Lodges. Das Basispaket aller Entdeckerreisen umfasst jeweils Flüge, Rundreise, Hotels und den einheimischen Marco Polo Scout.

Individuell reisen ohne Gruppe 2024

Mit dem Marco Polo Angebot „Individuell reisen ohne Gruppe 2024“ können Urlauber zu zweit, mit Freunden oder der Familie die Welt entdecken - im Privatwagen mit eigenem Fahrer und persönlichem Scout.

Sieben Routen sind neu im Angebot, darunter Indochina, Panama, Madagaskar oder die Südsee. Ebenso im druckfrisch erschienenen Katalog gebündelt: Individuelle Städtereisen mit eigenem Scout und Rundreisen mit dem Mietwagen, 2024 erstmals in Andalusien und Norwegen. Alle Routenvorschläge können im Vorfeld an individuelle Vorstellungen angepasst und die Hotels aus verschiedenen Kategorien ausgewählt werden.

Young Line Travel 2024

Im neuen Katalog „Young Line Travel 2024“ hat Marco Polo 47 Entdeckerreisen für Traveller zwischen 20 und 35 Jahren aufgelegt. Ab sofort können Young Liner auf neuen Reisen Indien, China und Madagaskar entdecken. Außerdem steht Island Hopping in Singapur, Malaysia und Thailand auf dem Programm.

Darüber hinaus im Katalog zu finden: Zehn Reiseangebote für Traveller ab 35 Jahren, die gemeinsam Abenteuer erleben und ein Land entdecken möchten. Neue Reisen führen nach Marokko und Vietnam-Kambodscha. Bei allen Reisen sind Flug, Rundreise, Übernachtungen und Reisebegleitung durch den Marco Polo Scout bereits im Preis inbegriffen.

Weitere Infos Informationen zum Angebot unter: www.marco-polo-reisen.com (red)