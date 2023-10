Korean Air: Täglicher Flug nach Phu Quoc, Vietnam

Der tägliche Flug startet um 15:45 Uhr in Seoul Incheon und landet um 19:50 Uhr in Phu Quoc. Der Rückflug verlässt Phu Quoc um 21:20 Uhr und landet am nächsten Tag um 4:50 Uhr in Seoul Incheon. Zum Einsatz kommt ein Airbus A330.

Phu Quoc liegt westlich der Küste Südvietnams, südlich der kambodschanischen Stadt Sihanoukville und ist ein UNESCO-Biosphärenreservat mit unberührten weißen Stränden und immergrünen Wäldern. Von Wassersport-Aktivitäten über den Nationalpark bis hin zu Resorts ist die Insel ein ideales Reiseziel für Sonnenhungrige. Die beste Reisezeit für Phu Quoc ist während der Trockenzeit zwischen November und April. Die Monate Mai bis Oktober gelten auf der Insel als Regenzeit. (red)