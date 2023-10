Bereits zum zehnten Mal dürfen sich die Verantwortlichen an Portugals Sonnenküste über die begehrte Auszeichnung freuen, die in diesem Jahr in der georgischen Stadt Batumi verliehen wurde. Das Konkurrenzfeld war stark - unter anderem setzte sich die Algarve gegen attraktive Mitbewerber wie Mallorca, Marbella, Sardinien und Korfu durch.

Über die World Travel Awards

Die World Travel Awards wurden in diesem Jahr zum 30. Mal vergeben. Die Verleihung dieser in der Branche sehr hoch angesehenen Auszeichnung basiert auf einem Online-Voting, an dem Tourismus- und Reiseexperten sowie Endverbraucher in der ganzen Welt teilnehmen.

Weitere Infos zur Algarve unter: www.visitalgarve.pt (red)