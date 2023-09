Österreich: Sommer über Vorkrisenniveau

Tourismusbetriebe in Österreich haben in den vergangenen Sommermonaten 3,6% mehr Übernachtungen verzeichnet als im Vorjahreszeitraum. Wie die staatliche Statistik Austria am Mittwoch mitteilte, wurden zwischen Mai und August 59,95 Mio. Übernachtungen gezählt. Damit lag die Tourismusbranche 1,6% über dem Vor-Krisenniveau von 2019.

Schwacher August

Im August, dem wichtigsten Reisemonat, lief das Geschäft jedoch leicht rückläufig. „Neben der Teuerung und dem Arbeitskräftemangel haben Unwetter und Überschwemmungen dem Tourismus zugesetzt", sagte der Chef der Statistik Austria, Tobias Thomas. Im Jahresvergleich sank die Zahl der Übernachtungen im August um 1,8%. Im von Überschwemmungen stark betroffenen Bundesland Kärnten waren es minus 7,9%. Buchungen deutscher Gäste nahmen im August österreichweit um 5,9% ab. Die Nachfrage aus der Schweiz und den Niederlanden sank ebenfalls. (APA/red.)