Riad: Israelischer Minister beim World Tourism Day

Für den Word Tourism Day der Tourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) am 27. September reist Tourismusminister Haim Katz als erster israelischer Minister mit seiner offiziellen Delegation in Saudi-Arabien ein. Katz nimmt mit seiner Entourage an den über zwei Tage verteilten Veranstaltungen, Fachgesprächen und Feierlichkeiten im Rahmen des World Tourism Day 2023 in Riad teil.

„Der Tourismus ist eine Brücke zwischen den Völkern. Partnerschaften im Tourismus haben das Potenzial, Herzen zusammenzubringen und wirtschaftlich zu florieren. Ich werde daran arbeiten, Kooperationen zu schaffen, um den Tourismus und die Außenbeziehungen Israels zu fördern,“ erklärt Minister Haim Katz.

Während seinem Besuch möchte sich Katz vor allem mit seinen Amtskollegen aus dem Nahen Osten treffen.

Investitionen in nachhaltige Zukunft

Zu dem diesjährigen World Tourism Day begrüßt die UNWTO Vertreter aus mehr als 100 ihrer Mitgliedsstaaten, darunter mehr als 50 Tourismusminister. Hinzu kommen hochrangige Vertreter des privaten Tourismussektors aus der ganzen Welt. In Riad stellt die UNWTO ihren globalen Tourismusinvestitionsrahmen vor und hält eine Reihe Podiumsdiskussionen ab, die sich mit den Herausforderungen und Chancen im Zusammenhang mit Investitionen im Tourismus befassen. Vor allem Investitionen für eine nachhaltige Zukunft stehen im Mittelpunkt des diesjährigen Welttourismustages. Im Rahmen der offiziellen Feierlichkeiten werden auch die Gewinner des ersten UNWTO-Wettbewerbs Women in Tech Startup Competition for the Middle East bekannt gegeben.

Gründungsmitglied Israel

Als Gründungsmitglied, das 1975 beitrat, hat Israel eine aktive Rolle in der Arbeit der UNWTO gespielt und ist weiterhin in mehreren wichtigen Ausschüssen und Gremien vertreten. Israel ist ein gewähltes Mitglied der Task Force zur Neugestaltung des Tourismus für die Zukunft. Zusammen mit Spanien wurde Israel ausgewählt, um die Region Europa in diesem UNWTO-Untergremium zu vertreten. Israel ist zudem Mitglied des UNWTO-Ausschusses für Tourismus und Wettbewerbsfähigkeit für den Zeitraum 2019-2023. (red.)