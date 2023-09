Buchungsstart zur Full Metal Cruise XI

Die lauteste und härteste Kreuzfahrt sticht von 10. bis 15. September 2024 in See.

Die elfte Auflage der traditionell schnell ausverkauften Full Metal Cruise auf der Mein Schiff 3 ist ab sofort buchbar. Sie startet wieder in Kiel und führt mit zwei Seetagen über Ålesund und Bergen zurück nach Kiel. Erste Bands für die Metal-Wohlfühlreise Richtung Nordland sind bereits bestätigt. Allen voran die einzig wahre Metal-Queen Doro Pesch, gefolgt von den Mittelalter-Metallern von Feuerschwanz, den Reggae-Rocker Skindred, der Rock’n’Roll-Legende Michael Monroe, den Glam-Metallern von Cobrakill und den Irish-Folk-Punkern von The O’Reillys and the Paddyhats.

Schwimmendes Metal-Festival

Neben Konzerten der Extraklasse auf verschiedenen Bühnen lockt ein umfassendes Rahmenprogramm: Meet and Greets mit den Künstlern, Workshops, Karaoke, Tattoos, Metal-Yoga sowie die legendäre Late-Night-Show von und mit „Maschine“.

Die fünftägige Reise auf der Mein Schiff 3 kostet ab 1.399 Euro pro Person in einer Innenkabine bei Doppelbelegung. Eine Außenkabine gibt es ab 1.499 Euro pro Person bei Doppelbelegung und eine Balkonkabine ab 1.799 Euro pro Person bei Doppelbelegung. Darin inkludiert sind wie immer Full Metal Verpflegung und das Festival-Programm an Bord.

Die Eventreise startet und endet in Deutschland, dadurch kann die An- und Abreise klimafreundlich ganz bequem mit der Bahn erfolgen. (red.)