TUI Agenttour führte nach Thailand

Im Rahmen der TUI LIVE erleben-Tour standen vor allem das Kennenlernen und Erleben dieses vielfältigen Landes im Vordergrund, sowie das Produktwissen für den Verkauf zu vertiefen. So reisten die zehn TeilnehmerInnen am 7. September für neun Tage nach Thailand. Mit Austrian Airlines ging es zunächst für drei Nächte ab Wien direkt nach Bangkok, danach folgten weitere drei Nächte in Chiang Mai. Begleitet wurde die Gruppe von Richard Steiner, TUI Österreich Key Account Manager, und Julian Herz, Austrian Airlines Key Account Manager Leisure Sales.

Start in Bangkok

Zunächst checkte die Reisegruppe im Stadthotel Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Menam Riverside direkt am Menam Chao Phraya Flusses ein. Am nächsten Tag standen eine Wat Arun Tour zum Tempel der Morgenröte sowie Hotelbesichtigungen und ein spektakulärer Abend in der Seen Rooftop Bar im Avani+ Riverside Bangkok Hotel auf dem Programm. Am dritten Tag der Tour erlebten die Agents eine Bangkok Flip Side Tour am Kanal und ein unvergessliches Tuk-Tuk Rennen mit der gesamten Gruppe auf den Straßen von Bangkok.

Weiter nach Chiang Mai

Am vierten Tag ging es per Inlandsflug weiter nach Chiang Mai, wo die Agents zwei Nächte im The Empress Chiang Mai verbrachten. Der nächste Tag brachte einige Highlights: Bei einer traditionellen Thai Massage konnten sich die Teilnehmenden der Tour erst so richtig entspannen und die Ruhe genießen. Davor ging es zum Elephant Jungle Sanctuary, wo sich die Reisebüromitarbeitenden schwer beeindruckt von den Dickhäutern zeigten. Am letzten Tag machte sich die Gruppe auf zu einem Thai Kochkurs und anschließend zu einer faszinierenden Chiang Mai Tempel Tour, bevor es am 15. September wieder zurück nach Bangkok ging.

Rückflug in der Premium Economy-Class

Austrian Airlines brachte die Agents ab Bangkok besonders komfortabel in der Premium Economy-Class wieder zurück nach Wien. Neben dem besonderen Reisekomfort konnten die Agents auch die qualitativ hochwertige Menüauswahl sowie das umfangreiche Entertainmentangebot in der Premium Economy-Class testen und so das Produkt gut kennenlernen. Das war für alle TeilnehmerInnen eine Premiere und somit nicht nur ein toller Abschluss der Tour, sondern auch ein echter Mehrwert. (red)