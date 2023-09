Photo+Adventure 2023 im November in Wien

BesucherInnen der Photo+Adventure 2023 dürfen sich auch heuer auf ein umfangreiches Festival-Programm freuen: So wird ihnen an den zwei Tagen wieder alles rund um die "Kunst der Fotografie" kombiniert mit individuellen und außergewöhnlichen Erlebnisreisen geboten. Was die Messegäste also erwartet: über 200 AusstellerInnen und Marken, begleitet von über 60 Vorträgen, sowie spannenden Seminaren und Workshops.

Photo+Adventure 2023

Die Photo+Adventure ist eine spannende Mischung aus Messe+Festival die BesucherInnen News & Infos zu Fotografie, Reisen, Outdoor und Film+Video bietet.

Nähere Infos:

Datum: 11.-12. November 2023

Samstag 9 -18 Uhr und Sonntag 9 -17 Uhr Ort: Eventpyramide Wien-Vösendorf, Parkallee 2, 2334 Vösendorf

Weitere Informationen unter: www.photoadventure.at (Red)