Sunny Cars-Analyse: Steigende Nachfrage - sinkende Preise

Steigende Buchungszahlen belegen die anhaltende Reiselust, aber auch die Fortsetzung des Last-Minute-Trends im Spätsommer. Somit verzeichnet Qualitäts-Mietwagen-Veranstalter Sunny Cars die höchste Anzahl an Buchungen in einem August seit fünf Jahren. 65% entfallen dabei allein auf die Monate August und September.

Den Vorteil der niedrigen Raten nutzten bereits im Sommer zahlreiche UrlauberInnen - vor allem angesichts hoher Flugkosten. So lag der durchschnittliche Preis pro Buchung im vergangenen Monat trotz der Hochsaison unter dem im Vormonat Juli. Rund 411 EUR bezahlten Reisende im Schnitt für den Urlaubsmietwagen. Auch, wenn dieses Preisniveau immer noch deutlich über den Vor-Corona-Jahren liegt, sparen sich UrlauberInnen im direkten Vergleich zum August 2022 aktuell etwa 60 EUR pro Anmietung. Niedriger lagen die Preise für das Ferienauto zuletzt im Mai 2021. Und auch mit Blick auf den Herbst werde sich der Abwärtstrend der Preisentwicklung fortsetzen, so Sunny Cars.

2023 nur mehr knapp unter 2019

Stiegen die Buchungen bereits im Juli weiter an, so reißt der Trend - ähnlich wie in vergangenen Jahren - im August nicht ab. So lagen sie im vergangenen Monat mehr als 50% über den Vorjahreszahlen und rund 10% höher als noch im Juli.

„Die Reiselust ist groß, der Mietwagen dabei weiterhin ein beliebtes Fortbewegungsmittel“, so Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Wir beobachten einen stetigen Anstieg der Gesamtbuchungszahlen, die schon jetzt deutlich über dem Gesamtjahresvolumen der Vorjahre und nur noch knapp unter den Buchungszahlen aus 2019 liegen. Mit Blick auf den September sehen wir bereits, dass weiterhin viele Buchungen kurzfristig stattfinden.“

Rund 65% aller Buchungen für einen Urlaubswagen in den kommenden 16 Monaten fielen auf die Monate August und September. Dennoch lässt sich in Hinblick auf die Vorausbuchungen ebenfalls eine positive Entwicklung beobachten. Zahlreiche Reisende sicherten sich schon im August den Urlaubswagen für Oktober und erhalten somit Raten um die 45 EUR pro Miettag. Der Anteil der UrlauberInnen, die bis zu 60 Tage im Voraus buchen, zeigte sich auch für August auf einem hohen Niveau. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Raten im Vergleich zum Vorjahr rund 26% günstiger.

Top-Zielgebiete im August 2023:

Folgende Zielgebiete verzeichneten auch im August 2023 die höchste Zahl an Anmietungen:

Spanien Italien Griechenland Portugal USA

(red)