Lateinamerika in Wien

Zu einer informativen Reise durch Lateinamerika hatte die ARGE LA in Wien eingeladen.

Im Zuge ihrer Roadshow durch Deutschland und Österreich machte die ARGE Lateinamerika am Montag auch in Wien Station. Destinationen, Veranstalter, Reedereien, Airlines und Anbieter präsentierten ihre Highlights und Neuheiten in persönlichen Gesprächen, bevor Hauptmoderator Andreas Gross, Präsident der ARGE Lateinamerika, die informative und unterhaltsame Vortragsreihe eröffnete.

Gut besucht

Besonders erfreulich: Von den 37 Anmeldungen gab es keine einzige No-Show. Dafür dankte Andreas Gross den teilnehmenden Agents, die teilweise auch aus den Nachbarländern angereist waren. Als Aussteller an Bord waren dabei: Cruceros Australis, British Airways/Iberia, Expedia TAAP, Star Clippers, Aqua Expeditions, Promperu, Belize, Argentinien, Visit Buenos Aires, Nicaragua und Kolumbien. (red.)