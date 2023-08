Mit Gebeco und Chile entdecken

Von dem majestätischen Torres-del-Paine-Nationalpark in Chile über den eindrucksvollen Perito-Moreno-Gletscher in Argentinien bis hin zu dem pulsierenden Leben in den Straßen von Buenos Aires bietet diese Gruppenreise unvergessliche Einblicke in die vielfältige Schönheit Südamerikas. Alle Reisen können online und im Reisebüro gebucht werden.

Naturerlebnisse und kulturelle Höhepunkte

Die 13-tägige Reise führt Gebeco-Gäste in eine Welt voller Naturwunder und kultureller Schätze. Zunächst geht es nach in die chilenische Hauptstadt Santiago, wo die Gäste das politische und wirtschaftliche Zentrum des Landes erkunden, bevor es weiter durch die Steppe Patagoniens nach Puerto Natales geht. Pittoresk am Wasser gelegen ist das Städtchen die Ausgangsbasis zum Torres-del-Paine-Nationalpark, welcher zu den eindrucksvollsten Naturschönheiten zählt, die Südamerika zu bieten hat.

Dann führt der Weg nach Argentinien, wo das charmante El Calafate am Lago Argentino auf die Gruppe wartet. In der Nähe liegt auch der beeindruckende Perito-Moreno-Gletscher mit seiner majestätischen Eiswand. Eine optionale Bootsfahrt eröffnet faszinierende Einblicke in die Landschaft. Bei einer Stadtrundfahrt in Buenos Aires tauchen sie ein in die architektonischen Schätze des Stadtkerns, die farbenfrohen Straßen von La Boca und die von Tangotänzern gesäumten Gassen von San Telmo. Die Reise findet bereits ab vier Personen statt und kann individuell um einige Tage, nahe der imposanten Iguassu-Wasserfällen, verlängert werden. (red)