A-Rosa: Neue Konditionen & Ermäßigungen für Gruppenreisen

So bietet A-Rosa seinen Gruppenpartnern ab sofort als besonderen Vorteil alle Reisetermine in der gesamten Saisonzeit B in 2024 (außer A-Rosa Alva sowie Wein- & Genuss-Reisen) zu sehr attraktiven Gruppenkonditionen an. Bei Buchung bzw. Namensmeldung bis zum 30. November 2023 profitieren sie von der doppelten Super-Frühbucher-Ermäßigung und erhalten eine zusätzliche Gruppen-Sonderermäßigung in Höhe von 20% auf den Katalogpreis bzw. Super-Frühbucherpreis. Auf die Saisonzeiten S und A wird die einfache Super-Frühbucher-Ermäßigung gewährt. Die Gruppen-Sonderermäßigung bei Buchung bis 30.11.2023 findet selbstverständlich auch in diesen Saisonzeiten Anwendung. Gleiches gilt für die A-Rosa Alva auf allen Terminen der Saisonzeit A im Reisezeitraum Juli und August 2024.

Mit den umfangreichen Gruppenkonditionen erhalten alle Partner ab 15 Vollzahlern außerdem einen Reiseleiterfreiplatz, welcher sich ab 31 Vollzahlern sogar auf zwei Freiplätze erhöht. Zudem stellt A-Rosa sehr großzügige Optionsfristen für die Bewerbung und Namensmeldung der Gruppenreise zur Verfügung.

Zusätzlich profitieren alle Gruppengäste bei Festbuchung bis zum 30.11.2023 von der inkludierten Reiserücktrittsversicherung, welche in Kooperation mit der HanseMerkur angeboten wird.

Eigene A-Rosa Gruppenabteilung

„Seit vielen Jahren arbeiten wir mit unseren Gruppenpartnern vertrauensvoll zusammen und konnten in der Vergangenheit bereits zahlreiche Gruppenreisen auf unseren mittlerweile dreizehn Schiffen umsetzen. Da sich die Zusammenarbeit stetig intensiviert hat, gibt es bei A-Rosa eine eigene Abteilung, in welcher zehn KollegInnen für unsere Partner ansprechbar sind“, erklärt Anne Riesner-Koch, Managerin Groups & Charter.

„Mit den erweiterten Konditionen sind unsere Partner nun für ihre Gruppenausschreibung bestens gerüstet und erhalten im Marktumfeld ein preisliches Alleinstellungsmerkmal“, fährt Riesner-Koch fort.

Weitere Informationen: Die A-Rosa Gruppenabteilung berät gerne weiter zu den aktuellen Konditionen unter: Telefon +49 (0) 381 440 40 200 oder E-Mail flussgruppen@a-rosa.com (red)