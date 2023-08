Fränkischer Tourismus toppt Rekordergebnis von 2019

Mit diesem Ergebnis toppten die fränkischen Städte, Heilbäder, Kurorte und Gebiete nicht nur die Zahlen der schwierigen Pandemiejahre, sondern sogar jene vom ersten Halbjahr des bisherigen Rekordjahres 2019 – und zwar um ganze 230.137 Übernachtungen bzw. 2,2%.

Und damit nicht genug: Im ersten Halbjahr 2023 haben nicht nur mehr Gäste in Franken übernachtet, sie sind auch länger geblieben, nämlich im Schnitt 2,4 Tage. 2019 waren es durchschnittlich 2,2 Tage. Thomas Bold, Vorsitzender des Tourismusverbandes Franken, freut sich über die hervorragenden Nachrichten: „Die Zahlen stimmen uns sehr positiv für die Zukunft, denn sie zeigen, wie gerne die Gäste nach Franken kommen.“

Touristische Highlights 2023

Im Jahr 2023 ist die Urlaubsregion unter anderem aufgrund einiger Highlights besonders beliebt: Im Juni war etwa der Evangelische Kirchentag mit zahlreichen Gästen in Nürnberg und noch vor Kurzem bereiteten auch die „Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen“ in Selb vielen Menschen einmalige Momente.

BesucherInnenmagnete waren zudem die Jubiläen 30 Jahre UNESCO-Welterbe-Status in Bamberg, 50 Jahre Naturpark Frankenwald sowie 275 Jahre Markgräfliches Opernhaus in Bayreuth, wo passend zum Geburtstag im Frühjahr das UNESCO-Welterbezentrum eröffnet wurde.

Crossmediale Jahreskampagne

Nicht nur von diesen besonderen Anlässen fühlten sich im ersten Halbjahr 2023 viele FrankenurlauberInnen angesprochen: Ein voller Erfolg sei auch die crossmediale Jahreskampagne „Perspektivwechsel – Nachhaltige Urlaubserlebnisse in Franken“, die der Tourismusverband Franken Anfang des Jahres startete.

Herzstück sind 26 eigens produzierte Clips, die Tipps für nachhaltige Urlaubserlebnisse geben. Zum Einsatz kommen die Videos unter anderem auf YouTube oder Instagram – die Themen der Clips werden aber auch in Print, Anzeigen, Radiospots, TV-Beiträgen oder bei Influencer-Kooperationen eingebunden. Über 5 Mio. Menschen konnten so bereits erreicht werden, wie Verbandsvorsitzender Thomas Bold in der Aussendung abschließend stolz betonte. (red)