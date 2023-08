Marco Polo: Neue Mini-Gruppenreise führt nach Nordthailand

Im Rahmen der neuen Gruppenreise erleben die TeilnehmerInnen mit ihrem einheimischen Scout zahlreiche spannende Highlights zwischen Bangkok und Chiang Mai – darunter die Königsstädte Ayutthaya und Sukhothai sowie das ursprüngliche Bergland von Nan. Das kleine Entdecker-Team mit vier bis zwölf Personen ist dabei per Zug, Tuk-Tuk, Minibus und Rad unterwegs und übernachtet hauptsächlich in charmanten Unterkünften und kleinen Boutique-Hotels. Außerdem sind die Urlauber zu Gast auf einer Biofarm und bei einer thailändischen Familie.

Höhepunkten der Reise

In Bangkok geht es mit Skytrain und Linienboot zum Tempel Wat Pho, zum Sonnenuntergang auf den Golden Mount und mit E-Tuk-Tuks zur Streetfood-Tour. Mit dem Zug fahren die Gäste von Ayutthaya in den Norden, den verwunschenen Geschichtspark von Sukhothai mit seiner Stadtmauer, den Riesenbuddhas, Lotusteichen und dem Königspalast entdecken sie per Fahrrad.

In der Nähe wartet außerdem das Entdecker-Highlight „Marco Polo live“: der Besuch bei Reisbauern auf ihrer Biofarm. Dort setzen oder ernten sie je nach Jahreszeit Reispflanzen oder werkeln im Gemüsebeet. Im entlegenen Bergland von Nan geht es zu Fuß zum Sapan-Wasserfall und mit dem Fahrrad durch die Altstadt. Im tropischen Doi-Inthanon-Nationalpark wandern die Urlauber am höchsten Berg des Landes an Reisfeldern entlang zu einem Dorf des Bergvolks der Karen – Kaffeepause inklusive. Zum Abschluss lädt in Chiang Mai eine einheimische Familie in ihr Zuhause ein und kocht mit den Gästen ein typisches Mittagessen.

Zu den Höhepunkten der Reise zählen auch die ausgewählten Unterkünfte: Zum Beispiel die modernen und charmanten Boutique-Hotels in Nan und Chiang Mai mit Pools oder die „River Lodge“ in Lampang, malerisch am Flussufer gelegen.

Preisbeispiel & weitere Infos:

Die 14-tägige Marco Polo Reise in der Mini-Gruppe ist inklusive aller Flüge, Rundreise, Übernachtungen in Drei- und Vier-Sterne-Hotels mit Frühstück, einigen Mittagessen und Deutsch sprechendem Marco Polo Scout ab 2799 EUR buchbar.

Die auf der Reise entstehenden Treibhausgas-Emissionen in Höhe von 3,952 t CO2e gleicht Marco Polo vollständig durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte aus, die nach dem Gold-Standard zertifiziert sind.

Weitere Informationen zur Reisen unter: www.marco-polo-reisen.com/5144 (red)