Restplatzbörse-Videos: „Zeit für echten Urlaub“ statt Fake Vacation.

Für die „Zeit für echten Urlaub“ Kampagne wurden von der Kreativagentur Traktor drei Videos mit humorvollem Twist produziert. Was zunächst als Urlaubsidylle erscheint, entpuppt sich als Inszenierung: Statt am Strand oder im Flugzeug befinden sich die vermeintlichen UrlauberInnen auf einer Baustelle, im Büro oder im heimischen Wohnzimmer. Die Botschaft der Kampagne ist klar: Mit den unschlagbar günstigen Angeboten der Restplatzbörse muss niemand Urlaub faken. Video 1: Strand Video 2: Büro Video 3: Flugzeug

Reisegutscheine für originellen Content

Begleitet wird die Kampagne von einer Foto-Challenge auf Instagram. Die Restplatzbörse ruft dazu auf, witzige Fotos oder Videos zum Thema Fake Vacation einzureichen. Dabei setzen die Last Minute-Profis auch auf die Zusammenarbeit mit österreichischen InfluencerInnen. Auf die originellsten Einsendungen warten Reisegutscheine für den nächsten echten Urlaub. Weitere Informationen zur Kampagne "Zeit für echten Urlaub" und zur Teilnahme an der Foto-Challenge findet man auf www.instagram.at/restplatzboerse.at.

Mit Humor zum Urlaubsglück

Die Kampagne möchte durch Witz und Nahbarkeit überzeugen und verzichte dabei bewusst auf klassische Urlaubsmotive von Traumstränden und türkisfarbenem Meer. Daheimgebliebene würden zum Schmunzeln gebracht werden und können sich durch die Challenge gemeinsam das Warten auf die nächste Reise versüßen. Die Restplatzbörse werde gleichzeitig als beste Adresse für preiswerte Last Minute Reisen positioniert. "Besonders in der Urlaubszeit wird man täglich durch Urlaubsfotos von Freunden, Familie oder auch Werbung in seinem Alltag konfrontiert. Genau damit spielen wir, schaffen einen humorvollen Zugang zum Thema Reisen und erinnern an die unschlagbaren Angebote der Restplatzbörse.", erzählt Traktor-Geschäftsführerin Katharina Luger. (red)