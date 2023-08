Festivalreigen in Veszprém geht in die zweite Runde

Ob Jazz, Volkskunst, Konzerte in historischen Ruinen oder Ausstellungen – die Events halten für jeden Kulturinteressierten und Musikliebhaber das richtige Angebot bereit.

Veszprém-Balaton 2023 Kulturhauptstadt Europas – Ruinenkonzerte

Veszprém und das Balaton-Oberland verfügen über ein reiches mittelalterliches Erbe. Fast überall in der Region findet man Klöster, Kirchen, Kapellen und Burgruinen. Diese historischen Monumente stehen im Mittelpunkt der Programmreihe. Die Veranstaltungen mit literarischen sowie musikalischen Schwerpunkten, die an verschiedenen Orten stattfinden, haben zum Ziel, eine persönlichere und intimere Verbindung zwischen den KünstlerInnenn, dem Publikum und der Umgebung zu schaffen. Daher gehen die Aufführungen vor einem kleinen Publikum von nur 100 bis 150 Personen über die Bühne. Am 3. September ist Veszprém Gastgeber der Ruinenkonzerte. BesucherInnen kommen in den Genuss der Aufführung „Die große Hymne", bei der die Entstehungsgeschichte der ungarischen Nationalhymne vorgestellt wird.

Datum : 3. September 2023

: 3. September 2023 Ort : Veszprém, Margaret-Ruinen

: Veszprém, Margaret-Ruinen Weitere Informationen

Veszprém Folk 2023

Das Veszprém Folk 2023 richtet sich an alle, die sich für lebendige Volkskunst, ungarischen Volkstanz und folkloristische Weltmusik interessieren. Die dreitägige Veranstaltung steht in engem Zusammenhang mit der traditionellen Feier des Sankt-Michaels-Tages und lässt den Wert der regionalen Gemeinden von Veszprém, ihre Traditionen und die Vielfalt der Weltmusik mit den besten InterpretInnen des Landes lebendig werden. Mit interaktiven, lehrreichen Kinderprogrammen, Konzerten und Tanzdarbietungen heißt Veszprém Folk MusikliebhaberInnen aus aller Welt willkommen.

Datum : 29. September bis 1. Oktober 2023

: 29. September bis 1. Oktober 2023 Ort : Veszprém, Szentháromság tér und die Innenhöfe der Burg

: Veszprém, Szentháromság tér und die Innenhöfe der Burg Weitere Informationen

Jazzfestival Veszprém

Auftritte von bekannten internationalen Stars, aber auch progressivere InterpretInnen des Jazz-Genres, die sich mit verwandten Musikrichtungen vermischen und so Vielfalt garantieren, stehen am Line-up des Veszprém Jazz Festival. Unter anderem werden Manu Katché, der Lieblingsschlagzeuger von Peter Gabriel und Sting, der französische Trompeter Erik Truffaz, der mit einem Grammy ausgezeichnete Gitarrenvirtuose Bill Frisell, der Schweizer Schlagzeuger Jojo Mayer und die Scary Pockets, die sich mit ihren Funk-Neuinterpretationen bekannter Songs einen Namen gemacht haben, beim Jazz Festival auftreten. Insgesamt kommen BesucherInnen in den vier Tagen in den Genuss von fast 30 Konzerten an Veranstaltungsorten wie Hangvilla, Expresszo und Papírkutya.

Datum : 16. bis 19. November 2023

: 16. bis 19. November 2023 Ort : Veszprém, Hangvilla, Expresso, Papírkutya

: Veszprém, Hangvilla, Expresso, Papírkutya Weitere Informationen

Internationalen Wechselausstellung für kinetische Kunst

Die Landschaft rund um den Balaton ist ein wahres Kunstwerk, die damals wie heute eine Vielzahl an KünstlerInnen inspiriert. Sowohl ungarische als auch internationale KünstlerInnen aus den Bereichen Fotografie, Designgeschichte, Industriekunst und bildende Kunst zeigen ihre besten Werke auf der internationalen kinetischen Kunstausstellung, die im Haus der Kunst in Veszprém zu sehen sein wird.