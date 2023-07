alltours hält an Provisionen fest

Damit bleibt die Vergütung für den stationären Reisebürovertrieb bei ihren Anreizen für den Verkauf von alltours Produkten: 10% Provision ab der ersten Buchung, Zahlung eines allsun Bonus von bis zu 0,5%, in der Spitze bis zu 13% pro Buchung. Das Provisionsmodell gilt für alle Marken der alltours Gruppe wie alltours Klassik, alltours Dynamisch und byebye.

„Die stationären Reisebüros sind unsere wichtigsten Vertriebspartner. Darum halten wir an den hohen Provisionen fest“, erklärt Dr. Georg Welbers, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei alltours.

Zur Grundprovision von 10% zahlt der Veranstalter eine leistungsbezogene Staffelprovision sowie einen Bonus auf Buchungen der Konzern-eigenen allsun Hotels:

Keine Malus-Regelung

Provisionsrelevant sind alle Reiseumsätze, die mit alltours und byebye erzielt werden. Dazu zählen neben den klassischen und dynamischen Flugpauschalreisen auch Individualreisen, Nur-Hotel-Buchungen, Versicherungsumsätze und Umbuchungsgebühren. Nur-Flugbuchungen fließen in die Ermittlung der Staffelprovision ein. „In der Spitze ist für stationäre Reisebüros eine Gesamtprovision von 13% möglich. Einen Umsatzvergleich mit dem Vorjahr oder eine Malusregelung gibt es nicht“, so Jan Flintrop, Leiter Vertriebsaußendienst. Georg Welbers ergänzt: „Auch in diesem Jahr werden wir die On-Top-Provisionen aus 2022/23 wieder schnell an die Reisebüros auszahlen.“

Mit Zuversicht ins neue Geschäftsjahr

Welbers blickt zuversichtlich auf das kommende Geschäftsjahr und ist überzeugt, dass die Reisebüros mit alltours hervorragende Verdienstmöglichkeiten haben. „Im aktuellen Geschäftsjahr verzeichnen wir wie im Vorjahr zweistellige Zuwächse. In 2023/24 planen wir mit weiterem Wachstum.“ Um den gemeinsamen KundInnen ihre Entscheidung für ihren nächsten alltours Winterurlaub zu erleichtern, können alle Buchungen mit Abreisen bis zum 30.04.2024 ohne Angabe von Gründen bis zum 30. September 2023 ohne Aufpreis kostenlos storniert oder umgebucht werden. (red)