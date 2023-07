Le Boat Hausbooturlaub-Index: Leitfaden für den Urlaub

Bewertete Kategorien waren Familienfreundlichkeit, Essen, Natur, Sport, Kultur, Haustierfreundlichkeit, Lebenshaltungskosten und Anreise. Für Familien stehen demnach neben der Mecklenburgische Seenplatte, Holland und Friesland auch die englische Themse ganz vorn in der Attraktivität. Erste Wahl für Gourmets ist Frankreich mit zahlreichen unterschiedlichen Regionen. Hier fühlen sich auch Hunde pudelwohl. Naturliebhaber kommen in Schottland, Irland und Kanada voll auf ihre Kosten.

Urlaub auf dem Wasser

Ganz gleich ob für Eltern und Kids, die auf der Suche nach einer actionreichen Tour sind, oder eine Gruppe von FreundInnen, die einen genussvollen Kurzurlaub plant – für jeden gibt es den passenden Urlaub auf dem Wasser. Um die Entscheidung zu erleichtern, Le Boat einen Hausbooturlaub-Index erarbeitet. Wer zum ersten Mal in die Bootsferien startet, kann damit ganz einfach anhand der für ihn wichtigen Kriterien sein passendes Revier auffinden. Doch auch WiederholerInnen stehen oft vor der Qual der Wahl, denn Le Boat bietet mit über 900 Booten in 18 Revieren knapp 200 verschiedenen Routen für führerscheinfreien Hausbooturlaub in Europa und Kanada an.

Für die Erhebung der Daten zog Le Boat neben der Einschätzung seiner KundInnen und der Expertise seiner BeraterInnenteams externe Quellen heran, wie Guide Michelin für kulinarische Adressen, Erfahrungen von internationalen ReisebloggerInnen und ReiseredakteurInnenen, wie die britische Tageszeitung The Guardian und booking.com. Für den Vergleich der Lebenshaltungskosten in den einzelnen Gebieten griff Le Boat auf numbeo.com zurück.

Revierempfehlungen nach dem Le Boat Hausboot-Index (Auszug)

Hausbooturlaub mit der Familie: Klarer Favorit für den Sommerurlaub sind die Seen Brandenburgs und Mecklenburgs. Neben Badefreuden warten zauberhafte Orte und Schlösser. Jede Menge zu erleben, gibt es an der Themse in historischen Sehenswürdigkeiten, Museen, Bauernhöfen und im Kinderfavorit Legoland Windsor Resort. Die Attraktionen sind oft nur einen kurzen Spaziergang vom Anleger entfernt. Ebenfalls ganz oben auf der Liste der familienfreundlichen Routen stehen Belgien sowie die Niederlande.

Hundeparadiese: Auch Vierbeiner dürfen mit an Bord. Haustierfreundliche Routen hält ganz Frankreich bereit, wo eine Gassirunde entlang der Treidelpfade jederzeit eingeschoben werden oder auch Großbritannien mit seinen zahlreichen Wanderwegen entlang der Flüsse.

Feinschmecker-Reviere: In Frankreich kommen Gourmets voll auf ihre Kosten, ob am Canal du Midi, im Burgund, am Lot, in Aquitanien oder der Bretagne. Hier finden sie eine Reihe von Sterne-Restaurants, Weingüter und Märkte und kulinarische Feste und mit Gelegenheit zum Probieren lokaler Gerichte, wie Cassoulet in Castelnaudary, bretonische Austern oder Senf aus Dijon. Zu den Top-Fahrgebieten für Feinschmecker gehören auch die Niederlande mit ihrer Käsevielfalt und Angeboten für Kochkurse.

Eldorado für Natur- und Tierliebhaber: Hausbooturlaub ermöglicht es, Flora und Fauna ganz nahe zu kommen. Die ruhigen Wasserwege sind Heimat für eine Fülle von Wildtieren. Eine der reizvollsten Fahrgebiete ist der Loch Ness und der Caledonian Canal in Schottland. In den schottischen Highlands zeigen sich eine Vielzahl einheimischer Vögel, Rotwild und Füchse. Auch die Flüsse des Shannon und Erne in Irland gehören zu den besten Orten für Tierbeobachtungen. In der französischen Camargue warten rosa Flamingos und weiße Pferde. Der kanadische Rideau Canal ist besonders empfehlenswert im Herbst zur Laubfärbung.

Reviere für Sport- und Aktivurlaub: Hausbooturlaub und Outdoor-Aktivitäten sind besonders im Burgund, in der Charente und in der Bretagne ideal zu verbinden. Sei es beim Golfen, Reiten, Angeln, Radfahren oder Wassersport. Neben der Bretagne ist auch Irland erstes Ziel für Golfer.

Top-Fahrgebiete für Kultur und Geschichte: Mehr als die Hälfte der Routen im Le Boat Hausbooturlaub-Index hat die volle Punktzahl für Geschichte und Kultur erhalten. Ein Bootsurlaub entlang des Canal du Midi oder im Elsass beispielsweise wartet mit zahlreichen Museen, historischen Gebäuden, Kunstgalerien, Festivals und sogar UNSESCO-Welterbstätten auf. Kulturelle Höhepunkte verspricht zudem eine Reise entlang der Küste von Friaul und Venetien mit der Lagune von Venedig.

Die besten Fahrgebiete für Budgetbewusste: Ein Hausbooturlaub ist ideal, um die Ausgaben zu steuern. Selbstversorgung macht Spaß und muss einem Restaurantbesuch in Nichts nachstehen. Gemeinsam Zutaten kaufen und ein selbstkreiertes Menü in der vollausgestatteten Küche zubereiten, zusammen auf dem Sonnendeck an einem attraktiven Liegeplatz genießen – das ersetzt leicht einen Besuch in einem Lokal. Fahrgebiete mit niedrigen Verpflegungskosten, wie der kanadische Rideau Canal, Schottland oder Burgund/Nivernais und Loire schonen zudem die Urlaubskasse.

Das vollständige Ranking ist verfügbar unter: www.leboat.de/blog/le-boat-hausbooturlaub-index (red)