Aldiana & AIDA: Cluburlaub mit Kanaren-Kreuzfahrt kombinieren

Nach der Anreise und dem direkten Transfer zum Hafen von Puerto del Rosario auf Fuerteventura starten UrlauberInnen zu einer Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln und Madeira. Die Passagiere von AIDAcosma können sich bei abwechslungsreichen Landausflügen auf Lanzarote, Gran Canaria, der Blumeninsel Madeira und Teneriffa von der Schönheit und der großen Vielfalt der Atlantikinseln überzeugen. AIDAcosma bietet mit insgesamt 17 Restaurants und 23 Bars eine kulinarische Vielfalt. Die Erlebniswelt an Bord reicht von Wellness und Sport auf über 3.000m², über eine Boulder-Wand und einen Fun-Park bis zu mitreißenden Shows auf den Bühnen. AIDAcosma ist nach AIDAnova der zweite Neubau des Unternehmens, der mit Flüssiggas (LNG) betrieben werden kann – dem emissionsärmsten fossilen Treibstoff, der aktuell in der Schifffahrt verfügbar ist.

Clubfeeling im Aldiana Club Fuerteventura

Nach der Rückkehr im Hafen von Fuerteventura werden die Gäste in den Aldiana Club Fuerteventura im Süden der Insel gebracht. Hier genießen sie sieben Tage Cluburlaub in der direkt am Ozean gelegenen Anlage in einem Bungalow mit Meerblick. Eingebettet in einen Garten mit bunten Blüten und üppigem Grün bietet der Club mit elf Tennisplätzen, zwei Padel Courts und einem Soccercourt sowie einem Fitness Studio, einer Radsport-Station und einer Tauchbasis ein breites Angebot für AktivurlauberInnen. Zusätzlich sorgt ein abwechslungsreiches Entertainment-Programm für Unterhaltung; entspannen lässt sich im Welldiana Spa, der auch Massagen und Anwendungen bietet.

Start im Dezember

„Mehr Meer geht wirklich nicht. Während der 14-tägigen Reise erfahren und erleben unsere Gäste den Atlantik aus unterschiedlichen Perspektiven – von der Verandakabine mit eigenem Balkon an Board oder von unserem traumhaft gelegenen Club mit Blick über den Ozean“, sagt Andreas Weber, Director Sales & Marketing bei Aldiana. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Projekt, das auf eine Initiative der DERTOUR Reisebüros und Andreas Heimann, CSO DER Touristik Central Europe, zurückzuführen ist, gemeinsam mit AIDA Cruises umsetzen können“, so Weber weiter. „Die beiden Marken und unsere Angebote passen perfekt zusammen. Die neue Kombinationsreise bietet unseren Gästen einen sehr abwechslungsreichen Urlaub, in dem sie die Annehmlichkeiten einer Kreuzfahrt mit den Vorzügen eines Cluburlaubs verbinden können und der ihnen viele Möglichkeiten zum Entspannen und zur aktiven Gestaltung ihres Urlaubs bietet“, ist Uwe Mohr, Vice President Sales von AIDA Cruises überzeugt. Start der neuen 14-tägigen Kombinationsreise ist der 7. Dezember 2023 und dann jeden Donnerstag ab/bis Fuerteventura. (red)