DRV-EcoTrophea 2023 ganz im Zeichen von Wasser

Infolge des Klimawandels treten weltweit immer häufiger Dürren und Hitzewellen auf, Flüsse und Seen verzeichnen zeitweise extremes Niedrigwasser, die Grundwasserspiegel sinken, Wasser wird rar – auch in Deutschland. Auf der anderen Seite führt der Klimawandel in einigen Regionen der Welt vermehrt zu starken Regenfällen und Überflutungen. Vor diesem Hintergrund steht die EcoTrophea, die internationale Auszeichnung für Umweltschutz und soziale Verantwortung im Tourismus, die seit 1987 vom Deutschen Reiseverband (DRV) verliehen wird, in diesem Jahr ganz im Zeichen von Wasser. Gesucht sind Lösungen im Bereich der Klimaanpassung, die zeigen, wie die Folgen von durch die Klimakrise bedingter Wasserknappheit oder Überflutungen abgemildert oder verhindert werden können.

EcoTrophea 2023: Jetzt bewerben

BewerberInnen sollen darstellen, welche praktischen Lösungen es gibt und wie diese erfolgreich umgesetzt worden sind. Im besten Fall sind diese Ideen zudem für andere Unternehmen geeignet und laden zum Nachmachen ein. Alle Informationen und das Bewerbungsformular für die EcoTrophea 2023 stehen in deutscher und englischer Sprache HIER unter ecotrophea.de bereit.

Bewerbungen können bis Freitag, 8. September, eingereicht werden. Die Verleihung erfolgt während des DRV-Hauptstadtkongresses am 12. Oktober in Berlin.

Wasser in den Fokus rücken

„Wasser ist für das Leben und für die gesamte Welt unerlässlich. Die fortschreitende Veränderung des Klimas führt zu immer mehr Extremwetterereignissen und in der Folge zu Verwüstungen oder Überflutungen. Das Thema Wasser muss uns daher im Tourismus in höchstem Maße beschäftigen. Daher haben wir Wasser auch als Leitmotiv für die diesjährige EcoTrophea ausgewählt“, erläutert Prof. Dr. Harald Zeiss, Vorsitzender des Ausschusses Nachhaltigkeit im DRV und Professor für Nachhaltigkeit und Internationalen Tourismus an der Hochschule Harz in Wernigerode.

„Unser Ziel muss es sein, die Extreme auf der einen Seite abzuschwächen und auf der anderen Seite Lösungen zu finden, wie mit den Extremen besser umgegangen werden kann. Und wir wollen praktische Lösungsansätze aufzeigen. Hierzu zählen Maßnahmen zum gezielten Wassersparen, zur Wasseraufbereitung und zur nachhaltigen, effizienten Nutzung der vorhandenen Ressource Wasser. Gleichzeitig aber auch Infrastrukturmaßnahmen und Initiativen zur besseren Prognose und zum Schutz vor Starkregenereignissen.“

Über die EcoTrophea:

Die Internationale Auszeichnung für Umweltschutz und soziale Verantwortung im Tourismus ist eine der traditionsreichsten Auszeichnungen der Reisewirtschaft. Die EcoTrophea wurde 1987 vom DRV ins Leben gerufen. Prämiert werden nationale und internationale Projekte, die einen wirkungsvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit im Tourismus leisten. (red)