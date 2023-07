Botros Tours: Neue Winterkataloge 2023/24 im 30. Jubiläumsjahr

"Im Jahr 1993 als kleines Familienunternehmen von zwei Orient-Enthusiasten in Wien gegründet, blicken wir - das Team von Botros Tours - heute nicht ohne Stolz auf die vergangenen 30 Jahre zurück, in denen wir unzählige Reisegäste begrüßen und ihnen den Orient von seiner schönsten Seite zeigen durften", freut sich das Unternehmen zum Firmenjubiläum.

Aus dem kleinen Reisebüro entwickelte sich im Laufe der Jahre ein Spezialreiseveranstalter für Reisen in den Orient. So hat das Botros Tours-Team auch für den Winter 2023/24 wieder ein vielfältiges Angebot an Orientreisen zusammengestellt, das Kunden wie gewohnt qualitativ hochwertige und maßgeschneiderte Urlaube bietet.

Winterkataloge 2023

Nun ist auch der „Länderkatalog“ druckfrisch erschienen und ergänzt so das Winterportfolio 2023/24. Insgesamt stehen ab sofort folgende Angebote zur Buchung bereit

Ägypten-Katalog

Länderkatalog“ (Jordanien, Israel, Türkei, Marokko, Oman u. V. A. Emirate)

"Jubiläumsfolder" mit ausgewählten Jubiläumsreisen (Ägypten, Jordanien u. Marokko)

"In unserem 30. Jubiläumsjahr haben wir Ägypten einen eigenen Katalog gewidmet, in unserem zweiten Katalog die schönsten Angebote in den Ländern Jordanien, Israel, Türkei, Marokko, Oman und V.A.E. zusammengefasst und noch zusätzliche einen Folder mit ausgewählten Jubiläumsreisen herausgebracht", so der Veranstalter stolz über das neue Programm.

Weitere Infos & Angebote unter: www.botrostours.at (red)