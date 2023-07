Anex Reisemarken bieten neue Inforeisen

Im Rahmen der Touren haben Agents die Möglichkeit Barcelona, Mallorca und Hurghada zu erkunden. So können sie ihr Wissen über das Produkt-Portfolio der Anex-Marken vertiefen und im Anschluss an die Touren in Verkaufsgesprächen mit persönlichen und authentischen Eindrücken glänzen.

Drei Inforeisen im September 2023

Das Anex-Innendienst-Team hat für das zweite Halbjahr die folgenden Termine und Destinationen ausgewählt.

Hurghada: In der Zeit vom 12.-16. September gilt es mit dem Türkei- und Orientspezialisten Öger Tours Ägypten und dessen Highlights am Roten Meer zu erleben.

Barcelona: Sehr erfolgreich sind Bucher Reisen und Neckermann in der Region Katalonien. Die Neckermann-Tour „Barcelona Brilliance", die vom 18. - 22. September angeboten wird, soll für weitere Verkaufserfolge, tolle Momente und Fachwissen für die teilnehmenden Expis sorgen.

Mallorca: In Spanien darf auch die Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca, nicht fehlen: Die Inforeise „Mallorca Paradise" mit Bucher Reisen bietet im Zeitraum 25.-29. September zahlreiche Insel-Insights.

Teilnahme:

Anmelden können sich Reisebüros über den kürzlich versandten Newsletter der Gruppe. Die Teilnahme ist bei den spanischen Zielen für 299 EUR für ein halbes Doppelzimmer buchbar, 399 EUR kostet die Belegung eines halben Doppelzimmers bei der Ägypten-Reise. (red)