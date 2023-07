Neuer Flussreisen-Katalog von nicko cruises

Insgesamt bietet der neue Flusskatalog von nicko cruises 70 verschiedenen Routen auf 22 Wasserwegen in 21 Ländern und vier Kontinenten und umfasst die schönsten Flüsse und Küstenabschnitte zu den besten Reisezeiten. „Mit unserer Philosophie des Slow Cruising nehmen wir uns viel Zeit für das, was das Reisen zu Wasser so einzigartig macht: Mit dem Strom der Zeit fließen und Erinnerungen sammeln, die von Dauer sind“, so Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises. „Wir legen weiterhin sehr großen Wert auf kleine Schiffe, lange Liegezeiten, viele Übernacht-Aufenthalte und außergewöhnliche Routen. Nicht umsonst lautet unser Motto: ‚time to discover‘“, so Laukamp weiter.

Flottenzuwachs auf der Donau

Ab der Saison 2024 erweitert die „Bellejour“ auf der Donau die Flotte des Reiseexperten. Auf dem Schwesterschiff der beliebten Flussschiffe „Maxima“, „Bolero“, „Viktoria“ und „Belvedere“ werden 180 Gäste von 40 Crewmitgliedern umsorgt und erleben entschleunigende Flussreisen auf einem Schiff mit Bibliothek und bordeigenem Wellnessbereich. Auf dem Sonnendeck gibt es für alle Schiffe dieser Reihe eine neu eingerichtete Snackbar mit Grillstation, die je nach Programm und Wetterlage ein leichtes Mittagsbuffet bereithält. Alle Kabinen auf dem Mittel- und Oberdeck verfügen über französische Balkone. Neben einer 8-tägigen Flussreise ab/an Passau über Linz, Wien und Budapest wird die „Bellejour“ in der Saison 2024 auch 15-tägige Reisen von Passau über das Eiserne Tor und Vidin zurück nach Passau unternehmen. Außerdem finden auf dem Schiff spannende Themenreisen statt.

Neue Mississippi-Kreuzfahrt

„Auf nach Amerika!" heißt es in der Zukunft auch bei nicko cruises. Die Reisen auf dem Mississippi durch den Süden der Vereinigten Staaten von Amerika finden an Bord der „American Queen“ statt, dem größten jemals gebauten Schaufelrad-Dampfer. Auf dem Mississippi geht es von New Orleans bis nach Memphis auf dem 1995 gebauten Schiff. Die „American Queen“ ist 128 Meter lang und wurde im Jahr 2017 vollständig renoviert und liebevoll eingerichtet. Rund 170 Crewmitglieder sorgen dafür, dass es den 417 Passagiere an nichts fehlt. Weiße Herrenhäuser, das belebte French Quarter und ergreifender Blues warten in der Südstaatenmetropole New Orleans. Drei Tage verbringen die Gäste in der facettenreichen Stadt, bevor sich die das Schiff auf dem legendären Mississippi gen Norden aufmacht. Entlang der Route geht es durch die Staaten Louisiana, Mississippi und Tennessee, wo die Reisenden unter anderem Natchez, Vicksburg und Tunica besuchen und auf zahlreichen Rundfahrten tief in die Geschichte der Regionen eintauchen. In Memphis endet zwar die Flussreise, doch die Gäste bleiben zwei weitere Nächte in der Stadt, bevor es zurück geht.

Auf der Donau bis zum „Kilometer 0“

Mit einer neuen, 19-tägigen Route auf der Donau, erleben die Gäste von nicko cruises das einzigartige Ökosystem des Donaudeltas zukünftig noch intensiver. Von Passau aus geht es an Bord der schönen „Maxima“ bis zum rumänischen "Kilometer 0" und wieder zurück. Klassische Highlights wie Wien, Budapest und Bratislava dürfen dabei ebenso wenig fehlen wie die Orte Novi Sad, Vukovar, Belgrad und Vidin. Im Donaudelta warten mit dem St.-Georgs-Arm und dem Sulina-Arm zwei Höhepunkte auf die Reisenden. Die neue Route wird an sechs verschiedenen Terminen zwischen April und Oktober befahren.

Neue Ägyptenreise: 15 Tage auf dem Nil

Auf der neuen, langen Ägyptenreise genießen die Gäste den Strom der Pharaonen auf die bequemste Weise: Bereits ab Kairo ist das komfortable Schiff „Jaz Nile Monarch“ als schwimmendes Hotel im Einsatz. Aufgereiht wie Perlen an einer Kette, erleben die Gäste die Höhepunkte der jahrtausendealten Geschichte Ägyptens entlang des Nilufers. Die Reisenden staunen über die weltberühmten Pyramiden von Gizeh und die Sphinx, erkunden Tell el-Amarna oder die gewaltigen Tempelanlangen von Karnak. Das umfangreiche Programm bringt Kultur, Geschichte und das Leben Ägyptens nahe und entspannte Flusstage sorgen für beste Ausblicke auf die vorbeiziehende Uferlandschaft. Das kleine, aber moderne Schiff ist aufgrund seiner Größe eine echte Seltenheit auf dem Nil. Alle 45 Außenkabinen – darunter 35 Doppelkabinen, 6 Einzelkabinen und 4 Suiten – sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über große Panoramafenster. Eine elegante Lounge-Bar, ein teilweise überdachtes Sonnendeck mit Fitnessgeräten, Liegestühlen, Pool und Bar ergänzen das Angebot an Bord.

Neuer Heimathafen für „nickoSPIRIT“

Das moderne Flussschiff st ab 2024 in Köln zuhause. Von seinem neuen Heimathafen ist „nickoSPIRIT“ auf abwechslungsreichen Routen zwischen vier und zehn Tagen unterwegs auf Rhein, Mosel und Donau. Von Kurzreisen nach Amsterdam über Flussreisen in die Niederlande zur Tulpenblüte bis hin zu Genussreisen in Kooperation mit Falstaff auf der Mosel und 6-tägigen Kreuzfahrten zu den Klassikern entlang der Donau ist hier für jeden Geschmack die passende Reise dabei. „nickoSPIRIT“ ist zudem eines der wenigen Schiffe, die weiterhin im Stadtzentrum von Amsterdam liegen dürfen - dem idealen Ausgangspunkt für Entdeckungen rund um die niederländische Metropole.

Genuss & Events

Drei genussreiche Flusskreuzfahrten entlang Deutschlands beliebtester Weinbauregion warten darauf, entdeckt zu werden. Die Flusskreuzfahrten mit nicko cruises in Kooperation mit Falstaff – einem Gourmet-Magazin für Wein und Genuss – führen entlang von Rhein, Mosel, Main und Donau. Großes Theater mit den bekanntesten Melodien aus Musicals wie „Das Phantom der Oper", „Wicked", oder „Tanz der Vampire" präsentieren Gerrit Hericks und seine Kollegen an Bord von „Rhein Symphonie“ und plaudern ganz nebenbei ein bisschen aus dem Nähkästchen des Musicals. Auf einen emotionalen Abend mit Songs zweier Superstars können sich die Gäste von „Rhein Melidie“ freuen: interpretiert von den Showprofis Edwina De Pooter und Dirk Elfgen erleben die Kreuzfahrenden eine sagenhafte Tribute-Show mit den bekanntesten Liedern von Udo Jürgens und Helene Fischer.

Advents- und Festtagszeit auf der Donau

Die neue sechstägige Adventsreise von Passau über Wien, Budapest und Bratislava zurück nach Passau an Bord der „Viktoria“ stimmt ein auf eine besinnliche Weihnachtszeit und auf der neuen, 14-tägigen Weihnachts- und Silvesterreise geht es mit dem beliebten Schiff von Passau über Wien und Belgrad sogar bis zum Eisernen Tor und zurück. Gäste erleben die Weihnachtsatmosphäre in Wien und haben durch den Übernacht-Aufenthalt an Weihnachten ausreichend Zeit, die Donaumetropole zu erkunden. Das Schiff liegt auch in Budapest und Belgrad über Nacht. In der serbischen Hauptstadt begrüßen die Reisenden das neue Jahr und genießen die festliche Stimmung.

Attraktive Ermäßigungen

Rechtzeitig buchen lohnt sich, denn so reisen Gäste von nicko cruises nicht nur zum Wunschtermin in der ganz persönlichen Wunschkabine, sondern sparen auch bares Geld. Mit bis zu 300 EUR Ermäßigung bietet der Ultra-Frühbucher-Rabatt langfristig orientierten Kunden die beste Auswahl zum besten Preis. Die Single-Spezial-Konditionen, mit denen Alleinreisende an ausgewählten Terminen 50% des Alleinbenutzungszuschlags sparen, sind auch in der kommenden Saison weiterhin erhältlich. Für alle Gäste, die sich nicht zwischen zwei Kreuzfahrten entscheiden können, bietet nicko cruises einen Kombinationsrabatt: Bei Buchung von zwei aufeinander folgenden Reisen auf demselben Schiff sparen die Kunden damit 5% bei der Kreuzfahrtleistung auf der zweiten Reise. Der Rabatt ist außerdem mit den Frühbucher-Ermäßigungen kombinierbar. (red)