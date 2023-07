Sunny Cars: Analyse zum Mietwagenmarkt im Juni 2023

Was die letzten Monate eine Mutmaßung war, bestätigt sich nun: 2023 ist das "Last-Minute-Reisejahr". Während vor Corona die Anzahl an Mietwagenbuchungen zum Beginn der High Season zurückging, zieht sie 2023 weiter an. Der Qualitäts-Mietwagen-Veranstalter Sunny Cars verzeichnet daher den stärksten Juni - auch im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie. Doch wer spät bucht, zahlt mehr: Entsprechend der schrumpfenden Verfügbarkeiten steigt das Preisniveau weiter.

Trend zur Kurzfristigkeit hält an

Vor der Pandemie machten Reisende ihre großen Ferien zu weiten Teilen schon zu Jahresbeginn fix. 2023 geht der Trend hingegen stark hin zur Kurzfristigkeit. Gerade Beiprodukte für die schönste Zeit des Jahres, wie Mietwagen am Reiseziel, reservieren viele auf den letzten Drücker.

„Die Zahlen im Juni bewahrheiteten nun unsere Prognose, dass viele Reisende noch last minute buchen,“ so Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Wir rechnen damit, dass sich dieser Trend auch in den High Season Monaten Juli und August fortsetzt.“

Buchungstrend & Preisentwicklung

So erfolgte auch über die Hälfte aller Juni-Reservierungen für den laufenden oder folgenden Monat. Rund ein Drittel der Mietwagenbuchungen entstand für den Anmietzeitraum im August oder September dieses Jahres.

Beim Thema Preisentwicklung sind wie eh und je Angebot und Nachfrage entscheidende Faktoren: Da die Nachfrage weiterhin ein sehr hohes Level hat, verkleinert sich die Angebotsmenge. Entsprechend steigen die Kosten leicht. Diese Entwicklung findet nun schon den zweiten Monat in Folge statt.

Im Juni 2023 lag eine durchschnittliche Buchung bei 508 EUR, im April waren es noch rund 5% weniger. Das Niveau liegt jedoch weiterhin deutlich tiefer als 2022, wo die Preise explodierten. So kostete ein Mietwagen im Juni letzten Jahres knapp 150 EUR mehr.

Top-Zielgebiete im Juni 2023

Folgende Zielgebiete verzeichneten im Juni 2023 die höchste Zahl an Anmietungen:

Spanien Griechenland Portugal Italien USA

(red)