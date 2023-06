Florida Keys & Key West: Reise-Highlights zum 200. Geburtstag

Am 3. Juli 2023 feiern die Florida Keys ihren 200. Geburtstag. Es ist der Jahrestag der Gründung von Monroe County im Jahr 1823 (benannt nach dem fünften Präsidenten der Vereinigten Staaten, James Monroe), welches die gesamte 250 Kilometer lange Inselkette umfasst.

Zum „Bicenntanial“ hat das Fremdenverkehrsamt der fünf „Must-do“-Erlebnisse zusammengestellt, die Reisende bei einem Besuch auf den mehreren hundert Koralleninseln am südlichsten Ende Floridas nicht verpassen sollten.

Entlang des Florida Keys Overseas Highway fahren

Die Florida Keys beginnen südlich von Miami und sind durch die 42 Brücken des Overseas Highways miteinander verbunden. Sie führen über den Atlantik, die Florida Bay sowie den Golf von Mexiko und bilden die südlichste Etappe des U.S. Highway 1, auch bekannt als „Highway that Goes to Sea" – eine legendäre Fahrt, die jeder einmal erlebt haben sollte. Einer der Höhepunkte ist die Seven Mile Bridge, die sich knapp sieben Meilen (rund elf Kilometer) über das offene Meer erstreckt.

Im und auf dem Wasser den Tag genießen

Die Küstengewässer der gesamten Inselkette wurden zum „Florida Keys National Marine Sanctuary" erklärt. Dieses Meeresschutzgebiet beherbergt ein spektakuläres und einzigartiges Ökosystem, zu dem auch das einzige lebende Korallenriff der kontinentalen USA gehört. Für Besucher gibt es viele Möglichkeiten, diese unberührte Naturattraktion zu erkunden, vom Schnorcheln über einen Ausflug mit einem Glasbodenboot bis hin zu Kajaktouren und Stand-up-Paddling. Auch erstklassige Angel- und Tauchmöglichkeiten findet man auf den Florida Keys.

Tieren in der Natur begegnen

Ein weiteres unvergessliches Erlebnis, das die Florida Keys für ihre Besucher bereithalten, sind Begegnungen mit Tieren. So kann man zum Beispiel Delfine in freier Wildbahn sehen, „Key Deer“, die hier heimischen, kleinen Wildhirsche, beobachten, Seekühe aus der Nähe bewundern und nach einheimischen sowie Zugvögeln Ausschau halten. Auch das Turtle Hospital freut sich über interessierte Gäste, die mehr darüber erfahren wollen, wie in diesem einzigartigen Krankenhaus kranke und verletzte Meeresschildkröten gepflegt und wieder in den Ozean entlassen werden. Ein spezielles Highlight ist ein Besuch im ehemaligen Wohnhaus des Schriftstellers Ernest Hemingway in Key West, wo man von den dort lebenden Katzen mit sechs Zehen empfangen wird. Viele von ihnen sind direkte Nachfahren von Snow White, der Katze des Schriftstellers.

Das Hinterland erkunden

Das unberührte Hinterland der Florida Keys beherbergt eine Fülle an Pflanzen sowie Meerestieren und wird von den natürlichen Gezeiten des Ozeans geprägt. Die Mangroveninseln, Schildkrötenweiden und Schwammebenen sind ein lebendiges Ökosystem, in dem von winzigen Wassertieren bis hin zu Hummern, Stachelrochen und Barrakudas eine Vielzahl an Tieren zu Hause ist. Besucher können das Hinterland der Keys bei einer geführten Kajaktour erkunden.

Die Inselstadt Key West entdecken

Key West ist die südlichste Stadt Kontinentalamerikas und liegt näher an Kuba als an Miami. Sie zeichnet sich durch malerische, palmengesäumte Straßen, jahrhundertealte Herrenhäuser und eine einzigartig entspannte Lebensart aus. Die drei mal sechs Kilometer große Insel war die Heimat von Literaturgrößen wie Ernest Hemingway und Tennessee Williams sowie von Präsident Harry S. Truman, der hier elf Arbeitsurlaube verbrachte. Besucher erwarten hier unvergessliche Öko-Erlebnisse, eine Vielzahl von Wassersportarten und Ausflügen, kulinarische Touren, ein pulsierendes Nachtleben sowie ein prall gefüllter Veranstaltungskalender mit Festivals und besonderen Events wie den täglichen Sonnenuntergangsfeiern am Mallory Square.

Weitere Informationen über die Florida Keys & Key West unter: www.fla-keys.de (red)