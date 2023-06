DRV-Umfrage: Geschäftsreisen zunehmend nachhaltiger

Geschäftsreisen nehmen inzwischen wieder zu – gleichzeitig steigen die Anforderungen und die Notwendigkeit bei den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Die Ergebnisse der jüngsten Befragung im Rahmen der Studie „Chefsache Business Travel“ – einer Initiative von Travel Management Companies im Deutschen Reiseverband (DRV) - zeigen: immer mehr Geschäftsreisende und Unternehmen wissen über diese Notwendigkeit bescheid und legen daher Wert darauf, sich unterwegs möglichst ökologisch nachhaltig zu verhalten.

„Nachhaltigkeit gewinnt auf Geschäftsreisen zunehmend an Bedeutung und wandelt sich vom nice to have zum must have“, bestätigt Markus Orth, Geschäftsführer Lufthansa City Center. „Gerade bei Kurzstrecken verlagert sich der berufliche Reiseverkehr immer mehr auf die Schiene. Treiber dafür sind zum einen die Mitarbeitenden, die verstärkt Wert auf Nachhaltigkeit legen. Zum anderen wirken sich sowohl Unternehmensziele zur Emissionsreduktion als auch gelebte Nachhaltigkeit positiv auf die Reputation und ebenso auf das Employer Branding aus", erklärt Orth weiter.

Klimabewusste Geschäftsreisen

Geschäftsreisen sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und dienen der Pflege der persönlichen Geschäftsbeziehungen. Ein wichtiges Ziel ist daher, die wachsende geschäftliche Mobilität mit den Klimazielen in Einklang zu bringen. Laut Ergebnissen der aktuellen DRV-Umfrage sind dazu auch immer mehr Geschäftsreisende und Unternehmen bereit.

So gaben drei Viertel der befragten an, bei innerdeutschen und grenznahen Reisen den Zug gegenüber dem Flugzeug zu bevorzugen. In der Praxis verzichten 77% häufig auf Flugreisen, wenn es die Entfernung erlaubt, und wählen andere Transportmöglichkeiten. Wenn sich ein Flug nicht vermeiden lasse, würden 81% der Geschäftsreisenden darauf achten bei der Buchung auf den CO2-Ausstoß, etwa durch die Wahl von möglichst direkten Verbindungen. Diese gelten als umweltfreundlicher, da sie kürzere Flugstrecken ermöglichen und nicht mehrere Starts und Landungen beinhalten. Das reduziert den Treibstoffverbrauch und auch die Emissionen. 61% kompensieren die verursachten Emissionen sogar auf eigene Rechnung. Das verdeutlicht das hohe Nachhaltigkeitsbewusstsein der Geschäftsreisenden.

Ökologischere Alternativen

Weitere beliebte Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks sind die Wahl von nachhaltigen Unterkünften (72%) sowie das Bilden einer Auto-Fahrgemeinschaft mit KollegInnen (66%). Letztere reduziert den Fahrzeugverkehr und somit den Energieverbrauch und die Emissionen pro Person.

Dahinter folgen die bevorzugte Buchung eines Mietwagens mit Elektro- oder Hybridmotor statt eines Verbrenners (65%) sowie der Verzicht auf Auto- bzw. Taxifahrten am Zielort (60%). Stattdessen nutzen diese Gruppe öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder oder gehen zu Fuß.

Die Studien "Chefsache Business Travel"

Seit 2012 werden im Auftrag des Deutschen Reiseverbands (DRV) jährlich Geschäftsreisende befragt. Zuletzt haben 150 deutsche EnscheidungsträgerInnen, die jeweils mindestens eine Geschäftsreise pro Monat unternehmen, aus allen Unternehmen und Branchen im Mai 2023 an der Online-Befragung teilgenommen. (red)