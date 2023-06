DER Campus Live auf Santorin

Hannelore Wallinger (Key Account West Dertour Austria und Rewe Austria Touristik), begleitete die TeilnehmerInnen im Rahmen des Famtrips nicht nur zu den Besichtigungen einiger DER Touristik-Hotels, sondern zeigte ihnen darüber hinaus auch alles, was das Eiland im im ägäischen Meer ausmacht: typisch griechische Architektur, wilde Steilküsten, außergewöhnliche Strände und natürlich - spektakuläre Panoramen.

Reiseprofis on Tour

„Danke an Dertour Austria und Rewe Austria Touristik für die Möglichkeit, diese Trauminsel erkunden zu dürfen, diese Reise wird uns nachhaltig in Erinnerung bleiben“, so die begeisterte Martina Hagenauer von Weltweitreisen Eugendorf.

Außerdem mit in Santorin waren Said Karim Aurang (Ruefa Reisen Wien) Anita Becirovic (Last Minute Tours Wien), Stella Debevec (Reisewelt Steyr), Daniela Gaunersdorfer (Optimal Reisen Perchtoldsdorf), Andreas Hofmann (Reisewelt Schärding), Angela Kornfeld (Raiffeisen Reisen Mödling), Sabrina Tusch (Alex Travel Strass), Monika Lindtner ( TUI Reisecenter Bratislava) sowie Manuela Schulz-Friedwagner (Ruefa Reisen Steyr). (red)