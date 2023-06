Kneissl Touristik: Zwischenkatalog „Herbst-Winter-Frühling 2023/24“

Die Zeit bis zu den Jahreskatalogen 2024, die bei Kneissl ab November erscheinen, kann für Reisefreudige lang werden. Daher ist es schon eine von Reisebüros und KundInnen geschätzte Tradition, dass im Juni viele Reisen und Reisetermine für den kommenden Herbst, Winter und Frühling 2024 in einem Zwischenkatalog vorgestellt werden.

Vielfältige Reiseangebote

Ob Japan, Vietnam-Kambodscha, Malaysia, Thailand, Taiwan - wie das Titelbild schon vermuten lässt, ist das Asien-Angebot von Kneissl Touristik wieder breit gefächert. Auch Ozeanien sowie Nord- und Südamerika werden im Katalog intensiv berücksichtigt. Ebenso wie Afrika das sich wieder von Nord bis Süd mit vielfältigen Programmen, einem üppigen Marokko-Portfolio, einem umfassenden Angebot im südlichen und östlichen Afrika und Raritäten wie Reisen im Tschad und wieder Südäthiopien präsentiert.

In Europa werden KundInnen neben StudienErlebnisReisen in Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal unter anderem auch Reisen in Albanien, Montenegro, Bulgarien, Griechenland geboten. Neu im Zwischenkatalog sind beispielsweise die StädteReisen „Silvester in Rom“ und „Lissabon im Advent“.

ReiseleiterInnen mit Kneissl-Spirit

Ob MusikReisen, WanderReisen, Nordlichtspecials in Island und Nordnorwegen, StädteReisen, NaturReisen, StudienReisen, Europa-Reisen oder Fernreisen - eines ist dabei sicher: die Kneissl-Reiseleiter sind dabei nicht nur Garanten für interessante, stressfreie Reisen, sondern sind auch Dialog- und AnsprechpartnerInnen - egal ob bei weiteren Informationen, kleineren Wehwehchen oder anderen Belangen der TeilnehmerInnen.

Kompensation der Reise-Emissionen

Kneissl Touristik kompensiert jeden Transportkilometer - ob Bus, Bahn oder Schiff - über die BOKU-Kompetenzstelle für Klimaneutralität. Im Jahr 2022 wurden auf diese Weise 127.000 EUR dem Projekt „Sauberes Trinkwasser in Soroti/Uganda“ zur Verfügung gestellt.

Tipp: SommerReisen 2023 Restplätze

Es gibt noch Restplätze für SommerReisen in Island, Irland, Skandinavien, im Baskenland, Madeira, zu den Bregenzer Festspielen, zur Schubertiade in Schwarzenberg, in Kirgistan.

Für Details dazu einfach den unten angefügten SommerReisen-QR-Code scannen oder direkt Kneissl Touristik kontaktieren: 07245/20700, zentrale@kneissltouristik.at, www.kneissltouristik.at (red)