DER Touristik Campus Academy in Dubai

Zunächst nahm die österreichische Gruppe die Wüstenmetropole Dubai genauer unter die Lupe: Neben vielen Hotelbesichtigungen wurden die Dubai Parks & Resorts und der Dubai Frame erkundet, außerdem das Topgolf Dubai, ein dreistöckiger Entertainment Komplex. Ein Besuch im berühmten Wasserpark „Aquaventure“ im Atlantis, The Palm, rundete die Vortour ab, bevor es zum eigentlichen Event, bei welchem als Gastgeber zwei Weltklasse-Resorts dienten: das beeindruckende Atlantis, The Palm, und das exklusive neue Atlantis The Royal.

Networking beim Main Event

Knapp 400 Agents trafen sich dann beim Main Event bei einer tollen DER Touristik Campus Academy Dubai „Welcome-Show“ und genossen anschließend ein gemeinsames Dinner im Atlantis The Royal samt atemberaubendem Blick auf die halbstündig wiederkehrende Feuer- und Wassershow. Bei den beliebten Round Table Talks und Workshops der Campus Academy sammelten TeilnehmerInnen viele neue Informationen zu den Produkten und PartnerInnen der DER Touristik.

Den Abschluss bildete ein stimmungsvoller Wüstenabend bevor es dann am nächsten Tag wieder zurück nach Österreich ging.

TeilnehmerInnen aus Österreich:

Mit dabei waren Charlotte Lorenz (Reisebüro Schwarz, Gleisdorf), Andrea Baumberger (BTU Reisebüro GmbH, Linz), Stephanie Reiner (Reisewelt, Wien), Irene Zotter (4U Travel, Wien), Natascha Gollatz (Reisebüro Fox Tours, Oberwart), Petra Dokter (Gruber Reisen, Voitsberg), Verena Hönickl (Raiffeisen Reisen, Wien), Carina Wurzinger (REWE Austria Touristik, Wien), Anita Bauer (Ruefa Reisen, Mistelbach), Chiara Grabher (Nachbaur Reisen, Feldkirch), Julia Leppich (Mondial, Wien), Victoria Fasching (SAB Tours, Vöcklabruck), sowie Petra Seigmann (Key Account Ost für DERTOUR Austria und REWE Austria Touristik). (red)